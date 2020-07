Boze Erling Braut Haaland (19) wordt verwijderd uit nachtclub

Erling Braut Haaland wordt niet overal als een ster onthaald. De negentienjarige spits van Borussia Dortmund geniet momenteel in Noorwegen van zijn vakantie. De jongeling wilde afgelopen nacht uitgaan in een nachtclub, maar werd waarschijnlijk vanwege zijn jonge leeftijd de deur gewezen. Clubs in Noorwegen hanteren doorgaans een minimumleeftijd van 21 of 23 jaar.

De video van de frictie tussen Haaland en een beveiliger wordt veel gedeeld via social media. In het filmpje is te zien dat de aanvaller door een man naar buiten wordt geduwd. Haaland kan de actie niet waarderen en probeert in discussie te gaan, maar na een pittig gesprek besluit het toptalent de zaak te laten voor wat het is.