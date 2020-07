Van Hooijdonk fluit verbijsterde Perez terug: ‘Hij kan Feyenoord beter maken’

Technisch directeur Frank Arnesen is volop bezig met de invulling van de selectie van Feyenoord voor volgend seizoen. In dat kader werden Mark Diemers, Bryan Linssen en Christian Conteh al gepresenteerd in De Kuip. Analist Kenneth Perez verwacht niet dat Feyenoord veel sterker zal worden van de komst van Diemers naar Rotterdam-Zuid. Pierre van Hooijdonk is een stuk positiever gestemd over het aankoopbeleid van Feyenoord.

"Ik las dat Kenneth Perez vond dat Diemers geen versterking was, dat hij Feyenoord niet beter ging maken", verklaart Van Hooijdonk in een onderhoud met Voetbal International. "Ik denk dat dat zeker wel kan. Want ik vind hem namelijk precies hetzelfde type als Kenneth was: stapsgewijs opkomend naar de top. Hij is het creatieve brein, hij heeft het in zich het spel te kunnen verdelen en doelpunten te kunnen maken. Het feit dat jij een middenvelder hebt die doelpunten maakt, en dat heeft hij bewezen, daar is elke ploeg blij mee."

Perez verbijsterd om toptransfer: ‘Ik vind hem geen speler voor dat niveau’

Kenneth Perez vindt Mark Diemers geen aanwinst voor Feyenoord. Collega-analist Pierre van Hooijdonk denkt daar anders over Lees artikel

Diemers kwam in de afgelopen twee seizoenen tot 14 doelpunten en 13 assists in 60 Eredivisie-wedstrijden namens Fortuna Sittard. Linssen, die transfervrij de overstap maakte van Vitesse richting Feyenoord, kwam in vijf van de laatste zes seizoenen tot dubbele cijfers bij verschillende clubs. Van Hooijdonk denkt dan ook dat Arnesen goede zaken heeft gedaan op de transfermarkt, al blijft het afwachten of het tweetal om kan gaan met het spelen voor een topclub. "Die kunnen echt wel een stapje maken, mits ze goed worden gebruikt. Dat vind ik altijd wel een serieus dingetje."

Kuipvrees zullen Diemers en Linssen waarschijnlijk nog niet hebben, daar er bij de hervatting in de Eredivisie maar beperkt supporters aanwezig mogen zijn. Althans, dat zijn de plannen van de KNVB. "Corona is niet weggejaagd, maar Kuipvrees is wel weggejaagd. Want je kan geen Kuipvrees krijgen van een lege Kuip", zo oordeelt Van Hooijdonk, die Feyenoord over twee periodes diende als speler. "Maar wat dat betreft denk ik dat beide spelers, en dan heb ik een iets beter beeld dan Linssen, qua mentale weerbaarheid daar wel tegen op kunnen boksen. Ook omdat ze kwalitatief goed genoeg zijn."