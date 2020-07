‘Het is niet eerlijk gegaan, maar hun plannetje kwam uit: Ajax werd kampioen’

Douglas Franco Teixeira, kortweg Douglas, heeft de hoop op een rentree als voetballer nog niet opgegeven. Ook Het Nederlands elftal is wat betreft de geboren Braziliaan nog steeds een optie. Onder toenmalig bondscoach Louis van Gaal was de inmiddels 32-jarige verdediger dicht bij speelminuten in Oranje, maar helaas voor Douglas verliep het allemaal net even anders. De routinier blikt daarnaast terug op zijn overwegend succesvolle jaren bij FC Twente.

De mandekker werd in 2012 voor het eerst opgeroepen door Van Gaal. "Tegen Roemenië mocht ik de tweede helft warmlopen", brengt Douglas in herinnering tegenover Voetbal International. "Ik bleef maar kijken naar de coach. Roept-ie mij, roept-ie mij? Het is niet gelukt. Bij het afscheid zei Van Gaal dat ik hard moest blijven werken. Ze zouden me in de gaten houden." Na het vertrek van Van Gaal, na het succesvol verlopen WK van 2014, ontving Douglas echter nooit meer een uitnodiging voor het Nederlands elftal.

Douglas kwam in beeld bij Oranje vanwege zijn goede prestaties bij FC Twente, dat in 2010 de landstitel veroverde. Een jaar later lonkte opnieuw het kampioenschap. Op de slotdag ging het echter mis tegen directe concurrent Ajax. Een pijnlijke dag, zo benadrukt Douglas. "Dat we geen kampioen werden, kan ik nog steeds moeilijk accepteren. Het is niet eerlijk gegaan", foetert de clubloze verdediger. Douglas verwijst naar de rode kaart tegen AZ en de daaropvolgende schorsing van zes duels, nadat hij scheidsrechter Ruud Bossen had belaagd. Ook het feit dat FC Twente op de laatste speeldag naar Ajax moest is volgens hem zeer bedenkelijk.

Aad de Mos blikt vooruit op nieuwe Eredivisieseizoen: 'Ajax wordt niet zomaar kampioen'



"Mensen wilden niet dat FC Twente nog groter zou worden. Hun plannetje kwam precies uit: Ajax werd kampioen." De Amsterdamse club kroonde zich tot kampioen van Nederland dankzij een 3-1 zege op 15 mei 2011. Desondanks steekt Douglas de hand ook in eigen boezem. "We hadden zelf al lang voor die laatste wedstrijd de titel moeten pakken." FC Twente stond dat seizoen echter niet met lege handen, want tegen hetzelfde Ajax werd de TOTO KNVB Beker veroverd. In De Kuip werd een 2-0 achterstand omgedraaid in een 2-3 overwinning.

Douglas kwam via Dinamo Moskou en Trabzonspor bij Sporting Portugaal. In Portugal raakte zijn loopbaan in het slop, mede door toedoen van hemzelf. Op aanraden van een vriend nam hij een plaspil om af te kunnen vallen. Het middel bleek op de dopinglijst te staan, tot grote schrik van Douglas. "Mijn wereld stortte in. Een nachtmerrie. Alles ging kapot. Het gebeurde vlak voor de winterstop. Als ik dan naar een Engelse club was gegaan, zoals ik van plan was, was alles helemaal anders gelopen. Dan had ik nu nog in de top gespeeld…" De voormalig verdediger van FC Twente kreeg een schorsing van negen maanden opgelegd. Daarnaast werd zijn contract bij Sporting ontbonden. Douglas speelde in januari 2017 voor de laatste keer een wedstrijd op profniveau.