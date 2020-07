Erik ten Hag panikeert niet en zet zinnen op ‘attractie’ bij Ajax

Erik ten Hag hoopt dat de selectie van Ajax na de transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea verder intact blijft. De trainer geeft in gesprek met Ajax TV aan dat het erg lastig gaat worden om het vertrek van de aanvallende middenvelder annex buitenspeler op te vangen. "Er zullen weer nieuwe sterren opstaan en die zullen de harten van de fans veroveren", belooft de oefenmeester.

Ten Hag wijst naar onder anderen aanvaller Antony, die overkomt van São Paulo. "Daar hopen we allemaal op. Ten eerste dat het een geweldige voetballer is die in het team past en ervoor zorgt dat we titels gaan winnen. En ten tweede, dat het een attractie is." Met de komst van Antony en de terugkeer van David Neres na een blessure is de selectie van Ajax sterk, aldus Ten Hag.

"Dan hebben we alle posities bezet en hebben we een goede groep. Een groep die competitief is, die in de Champions League iets kan doen en in de Nederlandse competitie natuurlijk voor het allerhoogste gaat", stelt de coach, die nog wel rekening houdt met een scenario waarbij één of meerdere spelers de Johan Cruijff ArenA nog gaan verlaten. Onder anderen André Onana, Nicolás Tagliafico, Joël Veltman en Donny van de Beek worden gelinkt aan een transfer.

Ten Hag weet dat er 'afspraken' liggen over een eventuele overstap van enkele Ajacieden. "Ik zit daar ontspannen in. Het is ieder jaar hetzelfde. Wij weten dat we goede spelers hebben. Ik wil hen allemaal behouden, maar als dat niet lukt zullen daar goede vervangers voor moeten komen. Of we zullen spelers vanuit de opleiding moeten laten doorstromen", besluit de trainer.