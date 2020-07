Desastreus debuut voor Jaap Stam in MLS; Frank de Boer gaat ook onderuit

Jaap Stam zal zijn debuut in de Major League Soccer niet snel vergeten. FC Cincinnati verloor met liefst 0-4 in the Hell Is Real-derby tegen Columbus Crew. Ook het Atlanta United van manager Frank de Boer incasseerde een nederlaag in de hervatting van de competitie in de Verenigde Staten. New York Red Bulls was met minimaal verschil te sterk: 0-1. De Major League Soccer werd begin maart na twee speelrondes stilgelegd vanwege de coronacrisis en is nu middels het ‘MLS is Back Tournament’ in een speciale maar ook enigszins complexe vorm teruggekeerd.

Uitspelen op de gebruikelijke manier, al dan niet zonder publiek, was voor de MLS geen optie in verband met te veel lange reizen en onnodige risico's. De organisatie van de competitie besloot de competitie derhalve te vervolgen met een toernooivorm, dat afgelopen week startte en 11 augustus als einddatum heeft, bij Walt Disney World in Orlando in de staat Florida. FC Dallas is uitgesloten van deelname. Bij Dallas werden namelijk tien spelers en een lid van de technische staf positief getest op het coronavirus.

?? Deze schitterende vrije trap van Lucas Zelarayán zorgt voor een valse start van FC Cincinnati-trainer Jaap Stam in de MLS. Het staat bij rust 0-2 in het voordeel van Columbus Crew. pic.twitter.com/DQgJBsCx7d — FOX Sports (@FOXSportsnl) July 12, 2020

Naast Stam maakte ook Siem de Jong zijn debuut voor FC Cincinnati, dat geen schijn van kans had tegen Columbus Crew. De club van Eloy Room, Vito Wormgoor en Youness Mokhtar, die allen in de basis stonden, stond in de eerste helft al met 0-2 voor, mede dankzij een schitterende treffer van Lucas Zelarayán uit een vrije trap. Gyasi Zardes verzorgde de tweede en derde treffer, waarna Mokhtar al na een uur spelen de eindstand bepaalde. De Jong en Haris Medunjanin deden ruim een uur mee; Jurgen Locadia was nog niet wedstrijdfit. Bij Columbus Crew moet Wormgoor al na zeventien minuten geblesseerd afhaken.

Cincinnati kan donderdag revanche nemen tegen Atlanta, al geldt dat net zo voor het team van De Boer. Na nog geen vier minuten spelen in de confrontatie tegen New York Red Bulls moest Brad Guzan al een tegendoelpunt toestaan van Florian Valot: 0-1. Dat was ook de eindstand, ondanks veertien doelpogingen van Atalanta én een hoog percentage balbezit, en zodoende slikte de ploeg van De Boer na twee zeges in de eerste twee duels meteen een nederlaag bij de hervatting.

De MLS-teams zijn verdeeld over zes poules, waar zij zich kunnen plaatsen voor de knock-outfase. Teams uit de Eastern Conference en Western Conference zitten bij elkaar in de groep. De nummers één en twee van iedere poule plaatsen zich voor de knock-outfase, net als de vier beste nummers drie. De winnaar van de finale op 11 augustus bemachtigt een ticket voor de CONCACAF Champions League in 2021. De finale gaat hoe dan ook tussen een ploeg uit de Eastern Conference en een team uit de Western Conference.