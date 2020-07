Atalanta hekelt goedkope penalty‘s voor Juventus: ‘Dit zijn de regels in Italië’

Atalanta kwam zaterdag op bezoek bij Juventus tweemaal op voorsprong, speelde een sublieme eerste helft, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt: 2-2. De koploper van de Serie A kon dankzij twee veelbesproken penalty’s, waarvan één in de slotfase, een thuisnederlaag vermijden. Hoewel Gian Piero Gasperini ‘zeer blij’ was met het spel van zijn team in Turijn, was hij tegelijkertijd ook ‘zeer teleurgesteld’ dat dit niet in de tiende competitiezege op rij had geresulteerd. Ook zette de trainer van Atalanta vraagtekens bij ‘de interpretatie van hands’ in Italië.

“Dit zijn de regels. Nou goed, dit zijn de regels die hoe dan ook boven alle regels in Italië staan”, vertelde Gasperini op cynische wijze in gesprek met DAZN. “Wat zouden we anders moeten doen? Onze armen eraf snijden? Je kan hooguit je armen voor je lichaam doen.” Juventus kreeg in de 55e minuut de eerste strafschop, toen een voorzet van Paulo Dybala tegen de elleboog van Maarten de Roon ging. Twee minuten voor het einde wees Piero Giacomelli opnieuw naar de stip: Gonzalo Higuain schoot de bal tegen de hand van de ongelukkige Luis Muriel. Hoewel Pierluigi Gollini de keuze van Ronaldo voor de linkerhoek raadde, schoot de Portugees de bal hard tegen de touwen: 2-2.

“Het is natuurlijk niet de eerste keer dat een strafschop voor een dergelijke situatie wordt gegeven. Dat is dit seizoen al veel teams overkomen. Maar het is van de gekke. De interpretatie van hands in Italië verschilt ten opzichte van andere landen. Daar worden zulke strafschoppen niet gegeven”, claimde Gasperini, die zodoende na negen competitiezeges op rij genoegen moest nemen met een punt. “Het was een geweldige prestatie tegen de koploper van de Serie A. Ik had de jongens van tevoren verteld dat ze dit moesten beschouwen als een wedstrijd in de Champions League. Dit soort teams gaan we in augustus treffen”, doelde de trainer in ieder geval op de kwartfinales tegen Paris Saint-Germain.

“We hebben alles op de manier gedaan zoals we het voor ogen hadden”, vervolgde de oefenmeester van Atalanta. “Nogmaals, ik ben zeer blij met de prestatie en zeer teleurgesteld dat we hier niet hebben gewonnen. Tot de laatste minuut stonden we voor en hadden we alles gedaan om hier een overwinning te verdienen. Kwalificatie voor de Champions League was opnieuw onze ultieme doelstelling. De tweede of derde plaats is uiteindelijk alleen een kwestie van prestige, maar de doelstelling blijft hetzelfde. We zijn het seizoen sterk gestart en daarna koste de Champions League ons natuurlijk energie. De echte punten lieten we in de duels met Lazio, Juventus en Inter liggen, maar de landstitel is en was nooit ons doel.”

“We kunnen niet aan de landstitel denken, onder welke omstandigheden ook. Mensen zijn al razend dat we in de Champions League spelen, het levert veel geld en prestige op. Zolang we resultaten boeken en goed spelen, zullen we alleen maar groeien. De landstitel is voor Juventus. Die laten ze niet meer gaan. Ik weet niet hoeveel langer we wedstrijden kunnen blijven winnen, maar het is hoe dan ook een goede manier om onszelf te testen voor de Champions League. Daarin hopen we een goede indruk achter te laten.” Het verschil tussen Juventus en Atalanta blijft negen punten, maar de club van De Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens liep wél een punt in op Lazio. Dinsdag wacht een thuiswedstrijd tegen Brescia.

Buongiorno, le prime pagine di oggi #12luglio: "Scudotto Juve", "Mani sullo Scudetto", "Mani sullo Scudetto"?? pic.twitter.com/IYRUxG35qc — Goal Italia (@GoalItalia) July 12, 2020

Lof van Maurizio Sarri en de kranten in Italië

Collega Maurizio Sarri liet zich na afloop niet uit over de strafschoppen en loofde het spel van Atalanta. “We speelden tegen een team dat Europees gezien wellicht het meest in vorm is. Ze spelen aggressief en georganiseerd en in de beginfase maakten we de fout dat we de bal in de voeten wilden hebben. Daar is Atalanta op uit en dat is ook de manier waarop ze twee keer scoorden, door balverlies van ons. Het is heel lastig om tegen Atalanta te spelen. Ze waren ogenschijnlijk scherper in de eerste helft, maar we slaagden erin om terug in de wedstrijd te komen en onze tweede helft was veel beter.” Door de remise liep Juventus een punt uit op nummer twee Lazio, dat zaterdag met 1-2 van Sassuolo verloor: 76 om 68 punten. De nummer acht van de Serie A ontvangt woensdag de koploper uit Turijn.

De sportkranten in Italië staan ook stil bij de manier waarop Juventus aan een nederlaag ontsnapte. ‘Handen op de landstitel’, zo valt op de voorpagina van Corriere dello Sport te lezen: “Atalanta domineert, Juventus ontsnapt dankzij Cristiano Ronaldo.” Bij La Gazzetta dello Sport staat met grote letters ‘Scudotto Juventus’, verwijzend naar de acht punten voorsprong op Lazio. “Atalanta vermaakt, maar Cristiano redt Juventus met twee doelpunten. Ook Tuttosport heeft dezelfde tekst als Corriere dello Sport op de voorpagina staan en looft ‘het grootse Atalanta’.