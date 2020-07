Buit is dankzij Diego Costa eindelijk binnen voor Atlético Madrid

Atlético Madrid heeft zich met nog twee speeldagen te gaan in LaLiga verzekerd van een ticket voor de Champions League. Het team van trainer Diego Simeone had niet voor de eerste keer dit seizoen aan één doelpunt voldoende om als winnaar van het veld te stappen. Diego Costa maakte tegen Real Betis (1-0) de enige treffer en daardoor zijn los Colchoneros definitief verzekerd van een plek bij de eerste vier in de Spaanse competitie.

In een heus overlevingsduel annuleerde de VAR in de eerste helft twee doelpunten van Atlético: één vanwege hands van Marcos Llorente voorafgaand aan de treffer van Ángel Correa en later vanwege buitenspel van Álvaro Morata. Na de pauze kreeg Mario Hermoso ook nog eens rood voor een charge van achteren. Juist op het moment dat Atlético het zwaar had, kopte Diego Costa een kwartier voor tijd raak uit een vrije trap van Yannick Ferreira Carrasco. De VAR zag geen handsbal bij het moment.

Nummer vijf Villarreal kan, met een wedstrijd minder gespeeld, nog op gelijke hoogte komen met Atlético, maar het onderlinge resultaat is in het voordeel van de hoofdstedelingen. Voor de vierde en laatste Champions League-plek zijn Sevilla en Villarreal elkaars concurrenten, met respectievelijk 63 en 57 punten. Beide teams moeten deze maand nog drie wedstrijden afwerken.