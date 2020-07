Scheidsrechter Piero Giacomelli vermoordt titelstrijd in Serie A

Juventus is zaterdagavond door het oog van de naald gekropen tegen Atalanta. Het team van trainer Maurizio Sarri was de onderliggende partij tegen de stuntploeg uit Bergamo en leek te gaan verliezen, maar werd in het zadel geholpen door twee makkelijk gegeven penalty's door scheidsrechter Piero Giacomelli. Tweemaal was Cristiano Ronaldo de doelpuntenmaker namens Juventus: 2-2.

Bij Juventus keerden Matthijs de Ligt en Paulo Dybala terug van een schorsing op de plaatsen van Daniele Rugani en Gonzalo Higuaín, terwijl Blaise Matuidi op het middenveld de voorkeur kreeg boven Miralem Pjanic. Aan de zijde van Atalanta kreeg Marten de Roon zijn basisplaats terug, die hij midweeks kwijt was tegen Sampdoria. Robin Gosens liep in de warming-up een hamstringblessure op en moest zich vlak voor de aftrap laten vervangen door Timothy Castagne.

Atalanta liet vanaf het begin van de wedstrijd zien in bloedvorm te verkeren. De ploeg uit Bergamo drukte Juventus achteruit en had vrijwel continu de bal. Nadat De Ligt in de beginfase nog goed weg kwam toen zijn tegenstander Duván Zapata naast kopte, was het in de zestiende minuut wél raak voor Atalanta. Alejandro Gómez ontving de bal net buiten het strafschopgebied, draaide in een snelle beweging weg bij De Ligt en bediende Zapata met een steekbal. De Colombiaanse spits hield Rodrigo Bentacur sterk van zich af en knalde vervolgens van dichtbij raak: 0-1.

Ook na de goal bleef Atalanta de betere ploeg en na een half uur dook Zapata weer eens gevaarlijk op, maar ditmaal kon de aanvaller een voorzet van Castagne net niet raken met het hoofd. Het enige wapenfeit van Juventus kwam in de eerste helft van Dybala, die een bal met rechts prachtig uit de lucht plukte en zijn volley met links net voorlangs zag gaan.

In de tweede helft kroop Juventus wat meer uit zijn schulp, al bleef de thuisploeg moeite hebben met het creëren van uitgespeelde kansen. Juve had in de 54ste minuut geluk dat scheidsrechter Piero Giacomelli een penalty toekende na een uiterst ongelukkige handsbal van De Roon, die een voorzet van Dybala van dichtbij op zijn arm kreeg. Ronaldo tekende vanaf de stip voor zijn 27ste treffer van het seizoen: 1-1

In het restant van de wedstrijd hield Atalanta het betere van het spel. Malinovskyi, in de tweede helft in het veld gekomen voor Gómez, had een kwartier voor tijd pech toen zijn volley met links rakelings naast ging. Vijf minuten later was het echter wél raak voor Malinovskyi. De ex-speler van Racing Genk nam de bal op de rand van de zestien aan en haalde met rechts verwoestend uit in de korte hoek: 1-2. Atalanta leek af te stevenen op de winst, maar Juventus kreeg in de negentigste minuut opnieuw een penalty. Ditmaal was een zeer ongelukkige handsbal van Luis Muriel de oorzaak, opnieuw scoorde Ronaldo: 2-2.