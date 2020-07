Raheem Sterling completeert hattrick in dikke zege op bizarre wijze

Manchester City heeft zaterdagavond opnieuw flink uitgehaald in de Premier League. Het team van Josep Guardiola was behoorlijk op dreef in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion, dat zich gelukkig mocht prijzen met slechts vijf tegendoelpunten: 0-5. Raheem Sterling was goed voor alweer zijn vierde hattrick in het tenue van the Citizens, die afgelopen woensdag ook al met 5-0 van Newcastle United hadden gewonnen. Manchester City loopt zodoende twee punten in op landskampioen Liverpool, dat eerder op de zaterdag verrassend in eigen huis gelijkspeelde tegen Burnley. Het team van Guardiola wacht woensdag een thuiswedstrijd tegen degradatiekandidaat Bournemouth.

Manchester City kwam voor rust weliswaar al twee keer tot scoren, maar het team van Guardiola speelde bijzonder aanvallend en had makkelijk een ruimere voorsprong tot aan de rust kunnen afdwingen. In een open eerste helft, waarin Brighton ook enkele mogelijkheden kreeg, opende Sterling de score. Gabriel Jesus kopte de bal enkele meters voor het strafschopgebied richting zijn teamgenoot, die de ruimte kreeg om met rechts uit te halen en de bal vanaf een meter of zeventien laag en hard in de rechterhoek te mikken: 0-1.

Vlak voor de pauze verdubbelde de ploeg van Guardiola de score in het Falmer Stadium. Na een corner vanaf rechts kopte Rodri de bal diagonaal naar de tweede paal, waar Gabriel Jesus van dichtbij de bal binnenwerkte: 0-2. Een verdiende tussenstand, daar Riyad Mahrez, Benjamin Mendy en met name Gabriel Jesus grote kansen hadden laten liggen. De Braziliaan had makkelijk twee of zelfs drie doelpunten in de eerste 45 minuten kunnen maken. Bij Brighton, waar Davy Pröpper 59 minuten meedeed, kwam het grootste gevaar niet voor het eerst van de voeten van Leandro Trossard, maar zonder succes.

Manchester City zette na rust goed door en voerde de score verder op. Een vrije trap van Kevin De Bruyne tegen de paal was een voorbode van de 0-3 enkele minuten later. Na een heerlijke pass van Mahrez vanaf rechts kopte Sterling zijn tweede van de avond binnen. David Silva verscheen eveneens op het scorebord. Mathew Ryan had zijn inzet niet klemvast, waarna de Spanjaard uiteindelijk in de rebound alsnog voor de 0-4 kon tekenen.

Guardiola benutte de ruime voorsprong om zijn elftal flink om te gooien, met onder meer Phil Foden in de plaats van Gabriel Jesus, terwijl Alireza Jahanbakhsh de laatste twintig minuten als vervanger van Trossard meedeed. Enkele minuten na een misser van Mahrez voor open doel completeerde Sterling op bizarre wijze zijn hattrick. Na een lange bal van David Silva wipte hij de bal over Lewis Dunk, waarna verwarring tussen de verdediger en Ryan ontstond. De op de grond gevallen Sterling kreeg de bal vervolgens pardoes tegen zijn hoofd, waarna Dan Burn op de doellijn niet kon voorkomen dat de bal het doel in ging: 0-5.