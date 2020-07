Boulahrouz spaart Matthijs de Ligt in analyse: ‘Maar als we eerlijk zijn...’

Atalanta staat bij rust verrassend met 0-1 voor tegen Juventus. De ploeg uit Bergamo was in de eerste helft heer en meester in het Allianz Stadium en maakte in de zestiende minuut de verdiende openingstreffer. Khalid Boulahrouz oordeelt in de studio van Ziggo Sport voorzichtig dat Matthijs de Ligt zich de treffer die uiteindelijk gemaakt werd door Duván Zapata mag aanrekenen.

Boulahrouz begint met een beschrijving van het doelpunt, dat begon bij de hoge druk die Atalanta zet bij balverlies. "Iedereen gaat gelijk vooruit met pressie, om kort op de bal te verdedigen", aldus de oud-rechtsback. Atalanta onderschept de bal, waarna Alejandro Gómez aan de bal komt. De Ligt staat in zijn buurt, maar kan niet voorkomen dat de nummer tien een zuivere steekbal geeft op Zapata, die vanbinnen de zestien kan afronden.

"Dan heb je met individuele kwaliteit te maken bij Gómez, die draait kort weg bij Matthijs. Hij krijgt één meter ruimte en steekt hem goed door, en dan maakt Zapata het goed af", zegt Boulahrouz, waarna presentator Wytse van der Goot aan de oud-rechtsback vraagt of De Ligt het beter had kunnen doen. Boulahrouz lijkt te aarzelen in zijn antwoord, maar geeft wel aan dat hij vindt dat de twintigjarige verdediger van Juventus in de fout ging in duel met Gómez.

"Als we heel eerlijk moeten zijn dan is het eigenlijk wel een momentje dat hij wat 'concreter' moet verdedigen", aldus de voormalig Oranje-international. "Hij moet vol op de man zitten, hem niet laten draaien. Maar goed, Gómez is een kleine jongen die behendig is. Het kan zijn dat die een keer een half metertje krijgt, maar je ziet wel dat het cruciaal is."