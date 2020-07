Emotioneel moment voor Zaniolo na lelijke botsing met De Ligt

AS Roma heeft de 2-1 op Parma van afgelopen woensdag een goed vervolg gegeven. Het team van trainer Paulo Fonseca was zaterdagavond duidelijk een maatje te groot voor degradatiekandidaat Brescia: 0-3. Door de zege doet AS Roma, waar Justin Kluivert geen speeltijd kreeg, goede zaken in de strijd om een ticket voor het volgende Europa League-toernooi, al is een toegangsbewijs voor de Champions League op papier ook nog altijd haalbaar voor i Giallorossi.

In de eerste helft hielden Brescia en AS Roma elkaar op gelijke hoogte, maar na rust sloeg het team van Fonseca driemaal toe. Federico Fazio schoot vanaf enkele meters raak na slecht uitverdedigen na een corner: 0-1. Nikola Kalinic verdubbelde de voorsprong na een goede bal van Carles Pérez en de derde treffer kwam op naam van Nicolò Zaniolo. De invaller maakte 181 dagen na zijn kruisbandblessure in januari, na een lelijke en ongelukkig botsing met Matthijs de Ligt tegen Juventus, de 0-3 met een inzet in de korte hoek. Een andere invaller, Edin Dzeko, raakte daarna nog twee keer het aluminium: eerst de lat, op aangeven van Zaniolo, en in de extra tijd de paal.