Barcelona stelt kampioenswedstrijd van Real Madrid voorlopig uit

Barcelona heeft de strijd om de landstitel in LaLiga met enkele dagen verlengd. Een nederlaag of een gelijkspel tegen Real Valladolid had een mogelijke kampioenswedstrijd van Real Madrid op maandagavond betekend, maar het team van trainer Quique Setién zegevierde in het Nuevo José Zorrilla: 0-1. Door de overwinning is de achterstand op Real Madrid een punt, met nog twee duels te gaan. De koploper van LaLiga speelt maandag echter nog in en tegen Granada.

Barcelona was in de eerste helft duidelijk superieur aan Real Valladolid, maar dat viel niet aan het scorebord af te zien toen het rustsignaal klonk. Afgezien van een raak schot van Arturo Vidal grossierde Barcelona in het missen van kansen, al was Jordi Masip daar verantwoordelijk voor. De voormalig doelman van Barcelona had alleen na een kwartier spelen geen antwoord op een kans van de bezoekers: Vidal ontving het leer na een steekpass van Messi en schoot de bal diagonaal binnen. Met de assist groeide Messi uit tot de eerste speler ooit met minimaal twintig doelpunten én twintig assists in één LaLiga-seizoen.

Masip hield Valladolid in de eerste helft op de been toen ook Riqui Puig, Messi en Griezmann een goede kans op een doelpunt kregen. De Fransman had daarnaast enkele minuten na de 0-1 een dot van een kans op de 0-2. Na een lage pass van Nélson Semedo vanaf rechts had de aanvaller de hoek voor het uitkiezen, maar hij raakte de bal volledig verkeerd. Kike had namens Valladolid een goede kans op de gelijkmaker, maar in een één-tegen-één-situatie met Marc-André ter Stegen had hij het geluk niet aan zijn zijde.

Met Luis Suárez in de plaats van Griezmann startte Barcelona aan een tweede helft waarin Valladolid goed van zich afbeet. Met name de eveneens in de rust ingevallen Enes Ünal viel op. Ter Stegen moest al snel in actie komen op een krachtig schot van de ex-speler van onder meer FC Twente en na ongeveer een uur spelen redde hij ook knap op een kopbal van de Turk richting de rechterhoek. Hoewel Barcelona via een vrije trap van Messi, waar Matip goed op reageerde, dicht bij de 0-2 was, zag Setién hoe de thuisploeg beter in de wedstrijd kwam en koos hij voor enkele tactische omzettingen.

Barcelona verzocht de arbitrage in de laatste twintig minuten om een strafschop bij een valpartij van zowel Suárez als Gerard Piqué als Messi, maar daar wilde de leiding niet aan. Terwijl de bezoekers in de slotfase amper meer voor gevaar zorgden, slaagde Valladolid er ook niet om te scoren. Ter Stegen reageerde in de slotfase goed op een inzet van Sandro van dichtbij. Barcelona speelt komende donderdag in eigen huis tegen tegen Osasuna en moet, ook afhankelijk van het resultaat van Real Madrid in Granada, per se winnen om de landstitel niet dan al naar de hoofdstad te laten gaan.

Barcelona sluit het LaLiga-seizoen drie dagen later met een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés. Real Madrid werkt de laatste twee speeldagen op dezelfde dag als Barcelona af: thuis tegen Villarreal, dat in de race is om Europees voetbal en uit tegen streekgenoot Leganés.