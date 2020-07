Matthijs de Ligt vindt nieuwe nummer zes voor zich tegen Atalanta

Matthijs de Ligt en Paulo Dybala keren zaterdagavond zoals verwacht terug in de basis bij Juventus. De centrumverdediger en spits waren tegen AC Milan (4-2 verlies) geschorst, maar zijn tegen Atalanta weer van de partij. Middenvelder Miralem Pjanic verliest zijn basisplaats; op zijn plek komt Blaise Matuidi in het elftal.

De Ligt komt terug in het elftal voor Daniele Rugani. Alex Sandro is hersteld van een knieblessure en zit weer bij de wedstrijdselectie, maar Sarri houdt tegen Atalanta vast aan Danilo als zijn linksback. De Ligt vormt zoals vertrouwd een centrum met Leonardo Bonucci, terwijl Juan Cuadrado wederom als rechtsback staat opgesteld. Mattia De Sciglio, Merih Demiral en Sami Khedira ontbreken door uiteenlopende blessures.

Op het middenveld is dus geen plek meer voor Pjanic, want Sarri kiest voor Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur en Matuidi. Voorin maakt Gonzalo Higuaín plaats voor Dybala, die zoals gebruikelijk wordt geflankeerd door Cristiano Ronaldo en Federico Bernardeschi. Dat betekent dat Douglas Costa opnieuw op de bank begint.

Aan de zijde van Atalanta, dat liefst negen wedstrijden op rij heeft gewonnen, keert Marten de Roon terug in de basis. De Oranje-international was tegen Sampdoria (2-0 winst) nog invaller. Robin Gosens haakte in de warming-up geblesseerd af en wordt vervangen door Timothy Castagne. Bij Atalanta behoudt Duvan Zapata de voorkeur in de spits boven Luis Muriel, die met zeventien competitiedoelpunten clubtopscorer is. Zapata, goed voor veertien goals, wordt geflankeerd door Josip Ilicic, die op vijftien treffers staat.

Opstelling Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

Opstelling Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic, Gomez; D. Zapata