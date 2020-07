Chelsea toont totaal gebrek aan creativiteit en gooit CL-plek te grabbel

Chelsea heeft zaterdagavond een dure nederlaag geleden op bezoek bij Sheffield United. De ploeg van manager Frank Lampard liet zich verrassen door de revelatie van de Premier League en moest uiteindelijk drie treffers incasseren: 3-0. Chelsea staat nog derde, maar kan deze speelronde worden ingehaald door Leicester City en Manchester United, die respectievelijk één en twee punten achter staan.

Bij Chelsea werd de geblesseerde N'Golo Kanté vervangen door Jorginho, terwijl Tammy Abraham in de spits de voorkeur kreeg boven Olivier Giroud. Sheffield greep in de openingsfase het initiatief en dat resulteerde al na achttien minuten in de verrassende openingstreffer van de thuisploeg. George Baldock bracht de bal vanaf de rechterflank de zestien in, waarna Oliver McBurnie zijn geluk beproefde met een volley. Chelsea-doelman Kepa Arrizabalaga kon niet meer dan de bal voor de voeten tikken van David McGoldrick, die van heel dichtbij af kon werken: 1-0.

Chelsea ging daarna wel nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt, maar had grote moeite kansen te creëren. Na een ruim half uur spelen kregen de Londenaren opnieuw een flinke tegenslag te verwerken, toen de volledig vrije McBurnie uit een voorzet van Enda Stevens vanaf de linkerkant hard raak kopte: 2-0. Sheffield slaagde er vervolgens vrijwel probleemloos in om met die stand de rust te halen.

Lampard probeerde met het inbrengen van Antonio Rüdiger en Marcos Alonso direct na rust het tij te keren, maar ook met de nieuwe namen had Chelsea het uiterst moeilijk. Sheffield liet zich terugzakken en weerhield Chelsea op die manier van het creëren van grote kansen. The Blades beperkten zich tot counteren en zagen dat in de 77ste minuut beloond worden. Lys Mousset bracht de bal vanaf de rechterflank laag de zestien in, waar Rüdiger de bal maar half wegwerkte en zo McGoldrick zag profiteren: 3-0. Mousset had het nog erger kunnen maken voor Chelsea, maar het stiftje van de Franse invaller ging net naast.