Jadon Sancho gaat stuk om opvallende Noorse hobby van Haaland

Erling Braut Haaland krijgt zaterdag de lachers op zijn hand op Instagram. De topschutter van Borussia Dortmund post een foto, waarop te zien is hoe hij samen met zijn vader Alf-Inge op pad bij het water. "De winter komt eraan. Laten we wat houthakken", schrijft de Noor, die een veiligheidsbril draagt en heeft een motorzaag in zijn handen heeft.

Verschillende ploeggenoten van Haaland bij Dortmund reageren op de opmerkelijke post. "Bro, je haar", lacht Julian Brandt om het staartje dat Haaland op de foto draagt. "Winter is pas over vijf maanden", voegt Giovanni Reyna daar lachend aan toe. Ook Achraf Hakimi en Jadon Sancho moeten hard lachen om de foto, zij reageren met alleen emoji's. Albert Vallci, voormalig ploeggenoot van Haaland bij Red Bull Salzburg, noemt zijn ex-teamgenoot al lachend een legend.