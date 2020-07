Liverpool ziet fraaie reeks ten einde komen door zeldzaam puntverlies

Liverpool is op jacht naar het door Manchester City gevestigde Premier League-record van honderd punten in een seizoen. The Reds hebben zaterdagmiddag echter een tegenvaller te verwerken gekregen, aangezien het bezoek van Burnley is uitgemond in een 1-1 gelijkspel. The Clarets waren er in de slotfase zelfs dichtbij om Liverpool de eerste thuisnederlaag sinds april 2017 te bezorgen, maar slaagden er uiteindelijk niet in om nogmaals te scoren. Wel heeft Liverpool nu voor het eerst dit seizoen punten laten liggen op Anfield. De laatste keer dat Liverpool niet op eigen veld wist te winnen was zelfs op 30 januari vorig jaar tegen Leicester City.

Jürgen Klopp ruimde basisplaatsen in voor jongelingen Neco Williams en Curtis Jones en voor laatstgenoemde was het zelfs de eerste keer dat hij aan de aftrap verscheen in de Premier League. De negentienjarige middenvelder kreeg na ruim een kwartier spelen een goede kans om de score te openen, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden door Nick Pope. De doelman speelde een opvallende rol in de eerste helft door met goede reddingen ook inzetten van Mohamed Salah en Sadio Mané uit zijn doel te houden.

Ondanks Pope’s inspanningen slaagde Burnley er niet in om met een gelijke stand de rust te bereiken. Met ruim een halfuur op de klok was het namelijk toch raak voor the Reds door toedoen van linksback Andrew Robertson, die verrassend opdook aan de rechterkant van het strafschopgebied. Na een fraaie pass van Fabinho over de verdediging van Burnley heen kopte de Schot de bal in de verre hoek voorbij Pope.

Liverpool ging na de onderbreking verder waar het gebleven was en Roberto Firmino trof al snel de paal van het doel van Pope. Een paar minuten later was er ook een nieuwe kans voor Jones, die zijn inzet echter langs de verkeerde kant van de paal zag verdwijnen. Burnley bleef met een achterstand van slechts een doelpunt echter binnen schootsafstand en twintig minuten voor tijd leverde de eerste grote kans van de bezoekers meteen een doelpunt op. Een vrije trap van achteruit werd met het hoofd teruggelegd door James Tarkowski, waarna Jay Rodriguez de bal uit de draai knap langs Alisson schoot.

Liverpool zette daarna nog wel even aan op zoek naar een gelijkmaker, maar kwam niet verder dan een door Pope gekeerd schot van Trent Alexander-Arnold. Burnley was vlak voor het laatste fluitsignaal zelfs het dichtst bij een doelpunt toen Jóhann Berg Gudmundsson de lat raakte, al liet Salah in de blessuretijd ook nog een goede mogelijkheid liggen. Georginio Wijnaldum maakte het einde van het duel overigens niet meer mee: hij werd tien minuten voor tijd vervangen door Alexander Oxlade-Chamberlain. Liverpool kan dit seizoen nog uitkomen op 102 punten als de resterende 3 wedstrijden worden gewonnen.