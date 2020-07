‘Chelsea slaat voor 33 miljoen euro toe in Turkse Süper Lig’

Chelsea werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met de komst van een aantal keepers, waaronder André Onana, Dean Henderson en Alphonse Areola. The Blues lijken hun beoogde nieuwe sluitpost nu echter in Turkije te hebben gevonden, aangezien Haber 365 zaterdag weet te melden dat er een akkoord is bereikt met Trabzonspor over Ugurcan Cakir.

De naam van de 24-jarige Cakir viel de afgelopen tijd ook bij onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. Chelsea trekt voor een bedrag van 33 miljoen euro nu naar verluidt echter aan het langste eind voor de tweevoudig international van Turkije. Cakir groeide vorig seizoen uit tot een vaste waarde bij Trabzonspor en stond in de huidige voetbaljaargang steevast onder de lat bij de huidige nummer twee van de Turkse competitie.

Cakir is op Stamford Bridge de beoogde opvolger van Kepa Arrizabalaga. De Spanjaard werd twee jaar geleden met een transfersom van tachtig miljoen de duurste doelman aller tijden, maar kan dit seizoen niet op het volledige vertrouwen van manager Frank Lampard rekenen. De oefenmeester koos er voor de corona-onderbreking zelfs voor om oudgediende Willy Caballero onder de lat te zetten en Kepa wordt inmiddels in verband gebracht met een terugkeer naar Spanje. Onder meer Valencia, de huidige werkgever van Jasper Cillessen, zou interesse hebben.

Als Chelsea er inderdaad in slaagt om Cakir binnen te halen wordt hij de derde grote aankoop voor het aankomende seizoen. In februari werd de komst van Hakim Ziyech voor veertig miljoen al afgerond en ook Timo Werner is inmiddels voor zestig miljoen binnen gehengeld. Bayer Leverkusen-spelmaker Kai Havertz wordt bovendien ook nog nadrukkelijk in verband gebracht met een overgang naar de Londenaren.