Tiener van Ajax ging viraal na video: ‘Ik wil nóg beter dan De Ligt worden’

Het gaat razendsnel met de nog prille loopbaan van Olivier Aertssen. Tot zijn twaalfde voetbalde de tegenwoordig centrumverdediger, die vroeger een middenvelder was, bij dorpsclub V.V. Wolfaartsdijk en na zijn overstap naar Kloetinge ging het hard: één seizoen Kloetinge, één jaar Sparta Rotterdam en na één seizoen Ajax ondertekende hij een contract voor drie jaar met de Amsterdammers. Komend seizoen wacht de Onder-18 van John Heitinga.

Aertssen geniet onder de fans van Ajax vooral bekendheid door een video die eind vorig jaar viraal ging op internet. De beelden uit de compilatie hebben ervoor gezorgd dat hij nu wordt gezien als een mix van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong. “Het is eigenlijk heel bizar, maar tegelijkertijd ook heel erg mooi om dat te zien en te lezen”, vertelt de tiener in gesprek met de Provinciale Zeeuwse Courant. “Dat iemand de moeite neemt om zo’n filmpje over mij te maken, dat dan de hele wereld overgaat, dat vind ik al mooi.”

Olivier Aertssen - Ajax U16 pic.twitter.com/7TG3dEWLoO — Yaya (@yayaajax) December 27, 2019

“Ik zie het als een compliment.” Aertssen wordt door de video wel met niet de minste ex-Ajacieden vergeleken. “Mensen hebben snel de neiging om voetballers met elkaar te vergelijken”, zegt hij. “Dat is prima. Aan de ene kant is het mooi dat ze je met Matthijs de Ligt vergelijken, maar ik wil graag nóg beter worden.” In zijn tijd bij Sparta toonde Feyenoord interesse, maar als fan van Ajax viel hij voor de uitnodiging van de Amsterdamse club voor een stage. Hij begon in de Onder-16, deed al snel met de Onder-17 mee en werd na de winterstop definitief naar dat laatste team overgeheveld.

Aertssen kreeg in februari te horen dat Ajax een nieuw contract wilde aanbieden. Diverse clubs uit Duitsland, Engeland en Spanje toonden echter ook interesse, maar hij vond het nog veel te vroeg voor een stap buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het vertrek uit Zeeland was al een grote stap geweest. Zo moest zijn moeder haar baan opzeggen. “Als je dan naar het buitenland zou gaan, is alles nog verder weg. Ik wil mijn school rustig af kunnen maken en ook daarom wilde ik het liefst bij Ajax blijven.”

Aertssen heeft al enkele weken bij de Onder-18 van Ajax achter de rug. Hij heeft met verschillende trainers te maken. “Heitinga neemt de verdedigers af en toe apart. John Bosman staat als spitsentrainer vaak bij ons op het veld, net als Ronald de Boer en Simon Tahamata. Die specialisten wisselen elkaar af. Met zulke ervaren oud-spelers op het veld staan, dat is toch mooi?”