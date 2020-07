Hakim Ziyech laat gezicht zien op Chelsea-training en gaat viraal

Hakim Ziyech heeft zaterdag voor het eerst zijn gezicht laten zien op het trainingsveld van Chelsea. De voor veertig miljoen euro van Ajax overgenomen spelmaker mag zich per 1 juli officieel speler van the Blues noemen, al moet hij wel tot het volgende seizoen wachten voordat hij zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club mag maken.

Chelsea heeft een aantal foto’s van Ziyech op het trainingsveld gedeeld die gretig worden gedeeld en geliket op social media. Zo heeft de eerste afbeelding van de Marokkaans international in het blauw van zijn nieuwe club in ruim een halfuur tijd op Instagram om en nabij de driehonderdduizend likes verzameld. Ook op Facebook en Twitter is er veel aandacht voor de eerste trainingssessie van Ziyech.

Met Ziyech heeft Chelsea-manager Frank Lampard zijn eerste grote aanwinst voor het aankomende seizoen inmiddels op het trainingsveld mogen verwelkomen. De aanvallende middenvelder vloog vrijdag naar Engeland, nadat daar de regel was vervallen dat reizigers na aankomst eerst twee weken in quarantaine moesten vanwege de coronacrisis. Timo Werner, die voor zestig miljoen wordt overgenomen van RB Leipzig, sluit later aan bij zijn nieuwe werkgever. De aanvaller geniet momenteel nog van een vakantie.

Ziyech zal vanuit Londen de prestaties van zijn nieuwe ploeg nauwlettend in de gaten houden. Chelsea is nog volop verwikkeld in de strijd om een ticket voor het aankomende Champions League-seizoen. De Londenaren bezetten momenteel de derde plek, maar weten dat Leicester City en Manchester United op respectievelijk een en twee punten achterstand volgen. Chelsea speelt zijn eerstvolgende wedstrijd zaterdagavond tegen Sheffield United.