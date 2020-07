Doek valt voor Krul en co na kwartet aan goals van Antonio

Norwich City is zaterdagmiddag na een uiterst pijnlijke middag tegen West Ham United officieel uit de Premier League gedegradeerd. De ploeg van Tim Krul ging met maar liefst 0-4 onderuit tegen de Londenaren, die zelf de punten ook goed konden gebruiken in de strijd tegen degradatie. Michail Antonio was de grote man aan de kant van the Hammers: hij nam de gehele productie voor zijn rekening en vergrootte daardoor de marge met nummer achttien Bournemouth, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft, tot zes punten.

Norwich City - West Ham United 0-4

Krul had met elf minuten op de klok in eerste instantie een goede redding in huis bij een poging van Antonio. Bij de daaropvolgende corner was het echter alsnog raak voor de aanvaller toen hij de bal na doorkoppen van Issa Diop hard in het dak van het doel kon schieten. Norwich slaagde er in het restant van de eerste helft niet in om de deur voor West Ham gesloten te houden en de bezoekers noteerden maar liefst elf schoten binnen de zestien van de tegenstander. Een aantal van deze inzetten, waaronder een poging van dichtbij van Tomás Soucek, werd gepareerd door Krul, die in de blessuretijd van de eerste helft echter nog een keer moest capituleren. Na een corner van Mark Noble was het opnieuw Antonio die binnen kopte.

Norwich stelde daar nog dieper in de blessuretijd een kans voor Emiliano Buendía tegenover, maar zijn potentiële aansluitingstreffer werd gekeerd door Lukasz Fabianski. Alle hoop op een goede afloop voor de thuisploeg verdween vervolgens tien minuten na de hervatting van de wedstrijd toen Antonio diep werd gestuurd door Noble en alleen op Krul af kon. De doelman wist het eerste schot van de aanvaller nog wel te keren, voordat Antonio zelf de rebound in het doel kopte en daarmee de eerste hattrick van zijn loopbaan volmaakte. Daarmee was het nog niet gedaan voor de dertigjarige aanvaller, aangezien een kwartier voor tijd ook nog zijn vierde goal volgde. Na een voorzet van Ryan Fredericks legde niemand Antonio een strobreed in de weg bij de eerste paal, die met zijn vier doelpunten tegen Norwich in één wedstrijd zijn productie dit seizoen verdubbelde.

Watford - Newcastle United 2-1

Watford is eveneens nog niet veilig en Danny Welbeck dacht zijn ploeg na iets meer dan een kwartier spelen een flinke opsteker te bezorgen in de strijd tegen degradatie. Doordat Jamal Lascelles de inzet van de aanvaller echter van de doellijn wist weg te halen ging het feest voor de thuisploeg niet door. Een dikke vijf minuten later viel aan de overkant de openingstreffer vervolgens wel toen Federico Fernández een corner door kopte en Dwight Gayle bij de tweede paal binnen tikte.

Watford moest zodoende op zoek naar de gelijkmaker en vond die niet lang na de rust toen Kiko Femenía in de zestien onderuit werd gehaald door Matt Ritchie. Aanvoerder Troy Deeney ontfermde zich over het buitenkansje en liet Martin Dubravka kansloos met een hard schot door het midden. Daar leek het vervolgens lang bij te blijven, maar tien minuten voor tijd was er een nieuwe penalty voor Watford na een overtreding van Javier Manquillo op Ismaïla Sarr. Deeney zette zich opnieuw achter de strafschop en schoot de bal ditmaal links van de duikende Dubravka. Watford heeft nu net als West Ham een voorsprong van zes punten op het op een degradatieplaats bivakkerende Bournemouth.