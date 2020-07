Andries Jonker zet vraagtekens bij interesse van Ajax: ‘Wat voegt hij toe?'

Andries Jonker is verbaasd over de interesse van Ajax in Pierre-Emile Höjbjerg. De oefenmeester van Telstar kent de middenvelder nog goed van hun gezamenlijke periode bij Bayern München, toen hij werkzaam was voor het eerste en tweede elftal. De 24-jarige Höjbjerg vertrok in 2016 naar Southampton, waar hij ogenschijnlijk aan zijn laatste weken bezig is. Naast Ajax zou ook Tottenham Hotspur interesse hebben in Höjbjerg, die op het St. Mary’s nog een contract voor een jaar heeft.

Jonker is van mening dat Höjbjerg, goed voor 33 A-interlands namens Denemarken, zijn belofte niet heeft kunnen inlossen. “In mijn laatste jaar bij Bayern werden er flinke inspanningen verricht om hem te halen. Hij was het grote Scandinavische talent”, blikte Jonker terug bij NH Sportcafé. “Dat Ajax interesse toont, verbaast mij een beetje.” In 2011 werd Höjbjerg uitgeroepen tot het grootste Deense talent van de Onder-17. In de zomer van 2012 maakte hij de overstap van Bröndby IF naar Beieren.

“Hij is niet meer het jonge talent en hij heeft zijn belofte van toen niet kunnen inlossen”, luidt het oordeel van Jonker. “Tot nu toe dan.” Ajax deed al eerder zaken met Southampton: de terugkeer van Dusan Tadic op de Nederlandse velden heeft subliem uitgepakt. “Het zou nog een keer kunnen dat het slaagt, maar ik heb veel vertrouwen in de generatie jeugdspelers bij Ajax. In Carel Eiting, in Ryan Gravenberch”, somt Jonker op.

“Je kunt Donny van de Beek best vervangen door Davy Klaassen”, doelt Jonker op de naar verluidt ook begeerde middenvelder van Werder Bremen. “Maar ik weet niet wat Højbjerg moet toevoegen en wie daar dan voor moet wijken.” Engelse media verzekeren dat Ajax bereid is om een bedrag van zestien miljoen euro te betalen voor de Deen, die overigens ook door Manchester City wordt begeerd. Niet alleen Jonker en Erik ten Hag kennen Höjbjerg nog van hun tijd in Beieren: Josep Guardiola was ook weg van hem.

Toen Guardiola in 2013 trainer werd van Bayern hevelde hij de destijds zeventienjarige Höjbjerg vanuit de jeugdopleiding direct over naar de A-selectie. Guardiola vergeleek zijn toenmalige pupil destijds zelfs met Sergio Busquets. Guardiola liet Höjbjerg in totaal vijftien wedstrijden spelen in de Bundesliga; tijdens zijn dienstverband werd de Deen ook verhuurd aan FC Augsburg en Schalke 04. In 2016 vertrok Guardiola naar Manchester City en stapte Höjbjerg voor vijftien miljoen euro over naar Southampton. Voor die club kwam hij sindsdien 106 keer in actie in de Premier League.