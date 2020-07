Bale gaat viraal met ‘slechtste foto ooit’ tijdens duel met Alavés

Gareth Bale kwam vrijdagavond niet in actie tijdens het duel tussen Real Madrid en Alavés, maar is desondanks onderwerp van gesprek in de Spaanse media. Een foto gaat namelijk het internet over waarop hij languit op de tribune ligt met zijn mondkapje over zijn ogen. De Spaanse kranten plaatsen vraagtekens bij de houding van Bale, terwijl Marca de vergelijking trekt met Julien Faubert. Laatstgenoemde lag ooit een halve minuut lang met zijn ogen dicht op de bank tijdens een wedstrijd van de Koninklijke, al zou hij later ontkennen dat hij lag te slapen.

Op beelden is te zien dat Bale het mondkapje na een aantal seconden voor zijn ogen weghaalt. Het is niet te zien wanneer dit precies gebeurde tijdens de wedstrij. In de media wordt hij hard aangepakt. “Bale kreeg maar weer eens geen speelminuten tegen Alavés”, schrijft Marca, die in de titel verwijst naar Faubert en stelt dat dit wel eens de ‘slechtste foto van Bale ooit’ kan zijn in dienst van Real Madrid. “De Welshman lijkt niet meer in de plannen van Zinédine Zidane voor te komen en hij lijkt ook niet meer betrokken, zo blijkt uit de beelden van Gol.”

Very disrespectful from Gareth Bale. It is clear he doesn’t want to be a part of the club anymore. His performances have been terrible of late (when he has played), don’t blame Zidane for not playing him. Other players have been far better It is better for Bale if he moves on. pic.twitter.com/AWVBk9YliL — Real Madrid Analysis (@rmdanalysis) July 10, 2020

Bale verscheen sinds de hervatting van de competitie slechts een keer in de basis bij Real Madrid en bleef daarna vier wedstrijden op rij negentig minuten op de bank. Ook vrijdagavond deed Zidane geen beroep op hem. Toen de Franse trainer vlak voor tijd Brahim Díaz binnen de lijnen bracht, leidde dat tot een lach bij Bale. “Zidane geeft hem niet langer de opdracht om warm te lopen”, vervolgt Marca. Volgens de krant ziet Zidane het niet meer in Bale zitten, net zoals het geval is bij James Rodriguez. “Het is duidelijk dat de situatie van Bale bij Real Madrid onherstelbaar is.”

Bale as the final sub took place.....pic.twitter.com/q5WkoNkTwp — Red Wall News ?????????????? (Q) (@RedWallNews1) July 10, 2020

Bale leek in de zomer van vorig jaar op weg naar de uitgang bij Real Madrid, maar een transfer naar China ketste op het laatste moment af. Ondanks dat hij op een zijspoor was beland, gaf Bale in de media aan dat hij niet meer weg wilde en zijn tot medio 2022 lopende contract uit te dienen. In de voorbereiding werd hij buiten de selectie gelaten door Zidane en terwijl zijn ploeggenoten destijds een wedstrijd speelde, stond Bale op de golfbaan. Het kwam hem op veel kritiek te staan en tijdens thuiswedstrijden werd hij zelfs uitgefloten door de eigen aanhang.