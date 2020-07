Asensio benadrukt Nederlandse achtergrond met reactie op Instagram

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Marco Asensio speelt voor de nationale ploeg van Spanje, maar had ook voor het Nederlands elftal mogen uitkomen daar hij een Nederlandse moeder heeft. In het recente verleden doken in de media regelmatig beelden op van de Real Madrid-aanvaller waarop te zien is dat hij de Nederlandse taal goed beheerst. Dat hij zo nu en dan Nederlands praat binnen de selectie van de Koninklijke blijkt wel uit een reactie op Instagram. Na de 2-0 overwinning van vrijdagavond op Alavés, waarin Asensio scoorde, plaatste de Belgische keeper Thibaut Courtois een reactie onder een foto die Asensio plaatste. “Lekker hoor”, aldus Courtois, die vrijdagavond een uitstekende wedstrijd keepte en voor de vijfde keer op rij zijn doel schoon hield. “Goed gedaan jongen”, reageert Asensio, wiens reactie in een paar uur bijna duizend likes opleverde.

De reactie van Asensio in het Nederlands