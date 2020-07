Zirkzee liet Bayern-scouts twijfelen tegen Ajax en droeg zelf oplossing aan

Joshua Zirkzee maakte het afgelopen Bundesliga-seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Bayern München en droeg met vier doelpunten bij aan het behaalde kampioenschap. De negentienjarige Nederlands jeugdinternational benadrukt in een interview met het Algemeen Dagblad aan dat hij nog een lange weg heeft te gaan en vertelt hij over de reden achter zijn vertrek bij Feyenoord in 2017.

Zirkzee was in de Bundesliga van grote waarde voor Bayern toen hij tegen SC Freiburg 104 seconden na zijn invalbeurt de 1-2 maakte. Tegen VfL Wolfsburg had het talent slechts 149 vervolgens nodig om de bevrijdende 1-0 te maken. De clubleiding hield Zirkzee destijds uit de wind. Hij gaf geen interviews en kreeg het advies om hard te blijven werken. Van trainer Hansi Flick kreeg hij het advies om zijn telefoon netjes op te nemen wanneer er gebeld wordt. “Dat was net voor die periode haha. Ik was toen met Oranje Onder-19 op pad in Nederland. En ondertussen moest de verhuizing in München worden geregeld”, herinnert hij zich. “Ik werd gebeld die dag door een onbekend nummer en besloot niet op te nemen, omdat ik dacht dat het over de verhuizing zou gaan. Bleek het trainer Hansi Flick te zijn geweest. Die wilde vertellen dat ik werd overgeheveld naar het eerste elftal. Dat zei hij later alsnog en dat was een mooi moment.”

Bayern heeft zich voor de komende jaren versterkt met Leroy Sané

In de zomer van 2017 maakte Zirkzee de overstap van Feyenoord naar Bayern. Hij kreeg een aanbieding van Everton, maar koos voor de Duitse grootmacht. “De club was duidelijk en stippelde een plan uit. Ze gaven aan wat ik moest verbeteren en wat er moest gebeuren om richting de eerste selectie te kunnen gaan. En dat jonge spelers naar Engeland of Duitsland verhuizen? Ik vind dat ze dat voor-al moeten doen als ze dat willen”, vervolgt Zirkzee, die aangeeft niet voor het geld naar Duitsland te zijn gegaan. “Ik had bij Feyenoord een goed seizoen gedraaid, maar in twee wedstrijden, tegen Sparta en Ajax, liep het minder goed. De scouts van Bayern München waren bij die wedstrijden en ze twijfelden. Met mijn vader heb ik toen gezegd: laat me dan drie keer meetrainen in München en neem dan een besluit. En dat ging goed.”

Zirkzee verklaart waarom hij niet bij Feyenoord bleef: “De mensen binnen de club vertelden tevreden te zijn en eigenlijk wilde ik ook niet weg. Maar dat gevoel veranderde toen de club me geen contract aanbood”, aldus de aanvaller drie jaar later. Waar veel leeftijdsgenoten een contract voorgeschoteld kregen, vertelde Feyenoord aan Zirkzee dat hij nog een jaar op dezelfde manier door moest gaan. Later zou hij dan misschien ook een contract krijgen. “Toen besloot ik dat ik naar een andere club zou gaan. Ik heb bij Everton meegetraind, maar Bayern was de club waarvoor ik wilde spelen. Toen dat duidelijk werd in Rotterdam, kreeg ik alsnog een contractaanbieding van Feyenoord. Dat was wat mij betreft te laat.”