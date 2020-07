Beau sceptisch na onthulling van Hélène Hendriks over VI-coryfeeën

Hoewel Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen sinds de laatste uitzending van Veronica Inside verwikkeld zijn in een ruzie, gaan de Champions League-uitzendingen op SBS6 met de coryfeeën 'gewoon' door. Presentatrice Hélène Hendriks verklapt vrijdagavond bij praatprogramma Beau dat Genee in ieder geval met Van der Gijp zal plaatsnemen aan dezelfde tafel.

Hendriks en Genee zijn verantwoordelijk voor de presentatie van de Champions League-avonden, allebei doorgaans één per week. Begin deze maand werd bekend dat de resterende wedstrijden van de Champions League verhuizen van Veronica naar SBS6, maar de presentators worden niet ingeruild. Het betekent dat Genee in ieder geval met Van der Gijp te zien zal zijn; de twee liggen overhoop omdat laatstgenoemde zich achter Derksen schaarde na de thema-uitzending over racisme. Van der Gijp betichtte Genee van 'NSB-methodes' voor de manier waarop hij zich uitte richting Derksen in de uitzending.

"Ze hebben even rust. Dat is ook wel lekker, denk ik", vertelt Hendriks over de tafelheren van het praatprogramma. "Over een paar weken komen ze bij elkaar en zal er het een en ander uitgesproken worden. Maar ze zitten in ieder geval bij de Champions League-uitzendingen. Normaliter zit Wilfred met René en Wim (Kieft, red.) en ik met Johan en Wim. Ik zal wat meer uitzendingen doen, omdat Wilfred echt vakantie heeft. Maar hij sluit later gewoon aan. En dan gaat hij gewoon met ze aan tafel."

Presentator Beau van Erven Dorens reageert sceptisch, door te stellen dat Hendriks 'met haar ogen knippert'. Volgens Hendriks willen Genee, Van der Gijp en Derksen echter 'gewoon' weer Champions League-duels analyseren met elkaar. "Dit is gewoon door de zender besloten. Ze hebben een contract en willen zelf ook. Het is niet zo dat de zweep erover wordt gehaald en wordt gezegd: 'Jij gaat daar zitten'", maakt ze duidelijk. Het toernooi wordt volgende maand afgemaakt; op vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus worden allereerst de resterende wedstrijden om de laatste vier plekken in de kwartfinales gespeeld.