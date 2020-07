‘Hij heeft ons bestolen, dit is echt een schande voor het voetbal’

Vandaag is het exact tien jaar geleden dat het Nederlands elftal in de eindstrijd van het WK van Zuid-Afrika stond. Na de nederlagen in 1974 en 1978 tegen respectievelijk West-Duitsland (1-2) en Argentinië (3-1) moest het tegen Spanje dit keer wél lukken. Oranje rende, bikkelde en creëerde. Het was de wedstrijd van de karatetrap, de teen en de scheidsrechter. De manschappen van bondscoach Bert van Marwijk vochten tot het bittere eind in de memorabele clash. Een opzienbarende, zenuwslopende en helse strijd in het Soccer City Stadium: bijna iedere minuut had een verhaal.

Minuut 5: Maarten Stekelenburg

Sergio Ramos kopt de bal bij een vrije trap van Xavi op het vijandelijke doel. Zoals zo vaak dit toernooi reageert Maarten Stekelenburg attent: hij stompt het leer naar de zijkant. De doelman blijkt een rots in de branding voor Oranje in Zuid-Afrika, met een glansrol in de achtste finale tegen Slowakije (2-1) en kwartfinale tegen Brazilië (2-1). Tien jaar na dato staat de redding van de keeper op het schot van Kaká nog bij menigeen op het netvlies. "Of ik het team er doorheen gesleept heb? Ach, ik sta in de goal om ballen tegen de houden. Zo simpel is het. Maar natuurlijk is zo'n moment wel extra lekker voor een keeper, als de wedstrijd daarna kantelt." Ook in de finale tegen Spanje kan Stekelenburg lang excelleren, tot diep in de extra tijd.

Minuut 22: Mark van Bommel

Nederland houdt zich niet in tegen de Spanjaarden: de overtredingen stapelen zich in rap tempo op. "Mark van Bommel en Giovanni van Bronckhorst deden iets wat Nederland nooit doet", oordeelde Xavi later. Robin van Persie had in minuut 15 al geel gekregen voor een overtreding op Joan Capdevila toen Van Bommel enkele minuten later Andrés Iniesta vloerde. Geel. De twee middenvelders krijgen het vaker aan de stok met elkaar in de finale. "Ik heb klappen gekregen van iemand van wie ik het niet verwachtte", zei de legende van Barcelona over de confrontaties.

Minuut 23: Howard Webb (1)

De Spanjaarden zijn daarentegen ook niet poeslief voor de spelers van het Nederlands elftal. Carles Puyol schopt in de beginfase Arjen Robben onderuit (geel), terwijl Sergio Ramos Dirk Kuyt langs de zijlijn aanpakt (geel). In de eerste 23 minuten trok scheidsrechter Howard Webb dus vier gele kaarten. "Ik dacht het eerst nog wel onder controle te hebben. Maar vergeet het maar. Shit, dacht ik. Dit gaat niet volgens plan", aldus de Engelsman in zijn biografie The Man in the Middle. En toen moest de ijzingwekkendste overtreding nog komen.

Nigel de Jong excuseert zich voor zijn charge op Xabi Alonso.

Minuut 28: Nigel de Jong

Op het middenveld tikt Xavi de bal door de lucht naar Xabi Alonso. De Spanjaard kopt het leer meteen terug, maar niet nadat hij de schoen van Nigel de Jong op zijn borstkas voelt. De Jong schokt de wereld met zijn karatetrap, maar Webb zorgt voor nog meer verbijstering. De scheidsrechter besluit slechts een gele kaart te trekken, tot woede van het Spaanse kamp. Webb erkent later dat De Jong rood had moeten krijgen. "Op dat moment stond ik precies achter Alonso, op ongeveer tien meter afstand, dus ik zag niet precies hoe hard De Jong hem raakte. Ik wist wel dat het een late en harde overtreding was en dat het genoeg was voor een kaart. Niemand van mijn team suggereerde over de radioverbinding iets anders, dus gaf ik een gele kaart voor wat ik zojuist voor mijn ogen zag gebeuren. Met de hand op mijn hart zeg ik dat ik nooit aan een rode kaart heb gedacht." De 'nachtmerrie' van Webb zou nog lang voortduren.

Minuut 37: Joris Mathijsen

Joris Mathijsen staat niet bekend als doelpuntenmaker en ook in de finale zit er geen doelpunt in voor de centrumverdediger. Mathijsen heeft twee grote kansen: in de extra tijd kopt hij bij een luchtduel met Ramos over bij een hoekschop, terwijl hij in de eerste helft langs de bal maait. Bij een corner van Arjen Robben komt de bal via Van Bommel bij Mathijsen terecht. De huidige technisch directeur van Willem II besluit meteen op doel te schieten, maar de bal heeft zoveel effect dat de geheel vrijstaande stopper volledig mistast. Het wordt een doeltrap voor Spanje.

Minuut 45+1: Arjen Robben

De gevaarlijkste man aan de kant van Nederland is, zoals zo vaak, Robben. De eerste glimp van de pijlsnelle aanvaller is in de blessuretijd van de eerste helft te aanschouwen. Van Persie blijft onder druk van de Spaanse verdediging rustig en speelt de bal af aan Robben, die aan de rechterkant van het strafschopgebied iets te veel ruimte krijgt van Capdevila en Alonso. De vleugelspeler waagt een poging in de korte hoek, maar Iker Casillas is alert.

Minuut 48: Joan Capdevila

Meteen in de tweede helft krijgt Capdevila een grote kans. Bij een corner van Xavi wint Puyol het luchtduel van John Heitinga, waarna de bal in volle vaart richting de back gaat. Capdevila, weggelopen bij Dirk Kuyt, probeert de bal direct vanuit de lucht op doel te mikken. De verdediger timet, net als Mathijsen in de eerste helft, verkeerd, waardoor het 0-0 blijft.

Minuut 56: John Heitinga (1)

Heitinga heeft de taak onder anderen David Villa uit te schakelen. Snel in de tweede helft gaat de verdediger in de fout door aan de zijlijn de spits onderuit te halen. Een duidelijke overtreding, maar Villa maakt gretig gebruik van de misstap van Heitinga door kermend van de pijn over de grond te rollen. Na een paar seconden stopt Webb het spel om poolshoogte te nemen. Ruim een halve minuut na de overtreding grijpt de arbiter naar zijn broekzak: geel.

John Heitinga vindt dat David Villa zich niet zo moet aanstellen.

Minuut 62: Iker Casillas

Wesley Sneijder is de regisseur van Oranje. De middenvelder strooit met passjes die perfect aankomen bij zijn medespelers. Na ruim een uur spelen controleert Sneijder het leer en stuurt hij Robben de diepte in. Gerard Piqué kan de bal net niet onderscheppen, Capdevila moet in de achtervolging. Robben stoomt op het doel van Casillas af en heeft nog geen twee seconden de tijd om te bepalen wat hij gaat doen. De aanvaller schiet uiteindelijk met links richting de linkerkant van het Spaanse doel. Casillas tuimelt naar de andere kant, maar weet met de buitenkant van zijn rechterschoen alsnog een treffer te voorkomen: 'de teen van Casillas'. "Natuurlijk, het was een één-op-één, het scheelde misschien één of twee centimeter. Toch vind ik mijn beslissing nog steeds de juiste, omdat hij naar andere kant dook. Dus of ik het mezelf aanreken? Nee, niet echt", aldus Robben.

Minuut 69: David Villa

Invaller Jesús Navas dribbelt aan de rechterkant richting Van Bronckhorst en produceert een voorzet die een prooi lijkt voor Heitinga. De verdediger komt echter in de knoop met zijn voetenwerk, waardoor de bal met enig fortuin voor de voeten van Villa valt. De aanvaller krijgt een uitgelezen mogelijkheid om Stekelenburg eindelijk af te troeven, maar in een laatste krachtsinspanning blokkeert Heitinga vanaf de grond de poging van Villa.

Minuut 77: Sergio Ramos

Spanje dringt aan. Gregory van der Wiel weet een schot van Villa dusdanig te blokken dat Spanje slechts een hoekschop krijgt. Xavi levert weer een puntgave corner af die Ramos in stelling brengt te scoren. De verdediger kan in volledige vrijheid koppen. Gek genoeg mikt Ramos ruim over. Stekelenburg is woest. De spelers van Oranje kijken elkaar aan. Hoe kan Ramos zo vrij staan?

Minuut 83: Carles Puyol

Robben wordt wederom in de diepte gestuurd, ditmaal via een kopbal van Van Persie. De verdediging van Spanje is compleet verrast. Robben is al veel eerder gestart met rennen dan Piqué en Puyol. Piqué staat te ver van Robben af, Puyol is net te sloom. Laatstgenoemde verdediger probeert met hangen en wurgen het Robben zo lastig mogelijk te maken. Het sorteert effect. Robben blijft wel op de been en houdt ook Piqué van zich af, maar moet zijn meerdere erkennen in Casillas. Robben is furieus op Webb, die niet fluit voor een overtreding. De buitenspeler snelt naar de arbiter om verhaal te halen. Geel. "Ik probeerde hem te hinderen", zei Puyol later over zijn duel met Robben. "Als ik hem had geraakt, had ik eruit gelegen."

De verdediging van Spanje heeft weinig grip op Robben, maar de aanvaller komt niet tot scoren.

Minuut 92: Xavi

Door mooi samenspel en volhardendheid van Iniesta en invaller Cesc Fàbregas komt de bal in het strafschopgebied bij Xavi terecht. De middenvelder staat op het punt om uit te halen als hij naar de grond gaat. Heitinga zou Xavi dermate hebben getoucheerd dat de Spanjaard niet meer in staat was om zijn schot af te ronden. Webb ziet echter niets onoorbaars, tot ergernis van onder anderen Fàbregas.

Minuut 95: Cesc Fàbregas

Spanje verovert de bal op het middenveld. Fàbregas zet een sprint in de diepte in die op waarde wordt geschat door Iniesta. Na de steekbal moet Fàbregas alleen nog Stekelenburg passeren. De doelman toont echter wederom zijn waarde. Fàbregas poogt met een trap met zijn linkervoet Stekelenburg te verschalken, maar de keeper blijft lang overeind staan en brengt redding met zijn linkerbeen.

Minuut 99: Giovanni van Bronckhorst

De organisatie van Oranje oogt steeds vaker wankel. Fàbregas sticht wederom gevaar door Iniesta in de diepte te sturen. Alleen Van Bronckhorst staat nog tussen Iniesta en Stekelenburg in. De linksback wacht op een beweging van Iniesta en grijpt dan kordaat in. Even later schiet Van Bronckhorst Stekelenburg wederom te hulp door een schot van Navas te kraken. De bal belandt in het zijnet.

Minuut 109: John Heitinga (2)

Oranje komt met tien man te staan. Iniesta biedt zich aan, gaat een één-tweetje aan met Xavi en is op weg naar het Nederlandse doel. Heitinga hindert Iniesta even door zijn hand op de schouder van de middenvelder te plaatsen. De benen lijken elkaar aan te raken. Webb fluit en geeft Heitinga zijn tweede gele kaart. "Waar was die man mee bezig?", brieste Van Persie na afloop. "Hij stuurt John Heitinga met twee gele kaarten van het veld. John kreeg zijn eerste gele kaart voor een overtreding waar nog niet eens voor was gefloten. Maar de scheidsrechter kwam niet in actie toen Puyol de doorgebroken Robben naar de grond wilde werken. Puyol had toen al een gele kaart. Dan mag je toch wel zeggen dat wij benadeeld zijn?!"

Minuut 115: Wesley Sneijder

Webb maakt zich opnieuw niet populair. Sneijder mag van ruim dertig meter aanleggen voor een vrije trap. De middenvelder schiet de bal via Fàbregas en de hand van Casillas over de achterlijn. Hoekschop. Toch? Webb heeft het niet goed gezien en geeft een doeltrap. De spelers van Oranje begrijpen er helemaal niets van. "Hij heeft ons bestolen", verklaarde Sneijder na de nederlaag. "Dit is echt een schande voor het voetbal. Dit mag echt niet gebeuren. Eerst schiet ik de bal vanuit een vrije trap via de muur en de keeper over de achterlijn. Wat doet de scheidsrechter? Die fluit niet voor een hoekschop. In de aanval die volgt staat Iniesta eerst buitenspel. Webb fluit niet en vervolgens krijgt Iniesta de bal wel en scoort hij."

Minuut 116: Andrés Iniesta

Sneijder vindt dat Iniesta eerder al een rode kaart had moeten krijgen voor zogenaamd 'natrappen' bij Van Bommel in minuut 78, een incident dat door menigeen als een duw wordt beschouwd. "Dat zijn drie momenten in korte tijd. Zo mag een finale toch niet worden beslist?" Ook Van Bommel is na afloop woest. "Hij trapte mij na. De vierde official zag dat heel goed, maar scheidsrechter Webb doet alsof er helemaal niets aan de hand is. Dit draag ik mijn hele leven bij." Iniesta blijft staan en beslist de wedstrijd. Rafael van der Vaart verwerkt een voorzet van Fernando Torres niet goed, waarna Fàbregas Iniesta in stelling brengt. De middenvelder schiet via de hand van Stekelenburg raak.

Minuut 120+3: Howard Webb (2)

Webb fluit af. "Ik werd meteen omsingeld door woedende Nederlandse spelers. Ook hun coach Bert van Marwijk stampte kwaad vanuit zijn dugout naar me toe. Hij schreeuwde: Jij hebt zo gefloten omdat Spanje over je heeft geklaagd in de eerste wedstrijd!", doelde Van Marwijk op de eerste groepswedstrijd van Spanje die met 0-1 werd verloren van Zwitserland. "Dat verbaasde me, ik had dat nog niet eerder gehoord. Ik heb geprobeerd het Nederlandse team tevreden te stellen, maar besefte snel dat het zinloos was. Ze hadden net de WK-finale verloren en ik kon niks doen om hun teleurstelling weg te nemen."