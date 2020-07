Maurice Steijn maakt terugkeer in Nederland: ‘We zijn een goede match’

Maurice Steijn is de nieuwe trainer van NAC Breda. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie maakt vrijdagavond bekend dat Steijn een driejarig contract gaat ondertekenen in Breda. Hij keert vroegtijdig terug van zijn vakantieadres om maandag de eerste training te kunnen leiden, meldt NAC. Steijn zal worden geassisteerd door Hans Visser.

De komst van Steijn hing al in de lucht: BN DeStem schreef woensdag dat de 46-jarige oud-speler van de Bredanaars, die tussen 1999 en 2002 actief was in het Rat Verlegh Stadion, de topkandidaat was om het roer over te nemen. Zijn assistent, Visser, was afgelopen seizoen nog assistent-trainer bij OH Leuven en was als speler actief bij clubs als AZ, Vitesse, MVV Maastricht, FC Utrecht en FC Groningen. De afgelopen zeventien jaar was hij werkzaam als assistent-trainer; zo werkte hij zeven seizoenen bij KRC Genk, onder meer in samenwerking met Mario Been.

"Ik ben erg blij met de aanstelling van Maurice Steijn", vertelt algemeen directeur Mattijs Manders op de clubsite. "We zien in hem een uitstekende trainer die tevens goed past bij NAC. Met Maurice willen we, vanuit een langetermijnvisie, bouwen aan NAC. We hebben dan ook bewust gekozen om vertrouwen uit te spreken in de vorm van een meerjarig contract. Wij kijken erg uit naar de samenwerking."

Steijn zelf zegt 'erg blij en trots' te zijn door zijn terugkeer in Breda. Hij hoefde niet lang na te denken toen de club zich meldde, vertelt de oefenmeester die in Nederland als laatst werkzaam was bij VVV-Venlo tussen 2014 en 2019. Vervolgens stond hij in 2019 kortstondig voor de selectie bij Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten. "Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik graag trainer zou worden van NAC. Ik denk dat we goede match zijn. Ik kijk er dan ook erg naar uit om met de selectie aan te slag te gaan en hoop NAC terug te kunnen brengen naar waar het hoort."

NAC zette vorige week vrijdag trainer Peter Hyballa en technisch manager Tom Van den Abbeele op straat. Algemeen directeur Manders gaf in een interview met BN DeStem aan dat hij binnen een week een nieuwe trainer voor de groep wilde hebben. Steijn stond volgens ingewijden bovenaan het wensenlijstje. Maandag wordt de voorbereiding op het nieuwe seizoen herstart en Steijn staat dan op het trainingscomplex in Zundert.