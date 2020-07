‘Guardiola meldt zich voor voormalig oogappel en dwarsboomt plannen Ajax’

In navolging van Ajax en Tottenham Hotspur mengt Manchester City zich in de strijd om Pierre-Emile Höjbjerg los te weken bij Southampton, zo meldt de Daily Record vrijdagavond. Volgens de Britse krant was Tottenham Hotspur er vrij zeker van dat de concurrentiestrijd met Ajax te winnen viel, maar vormt de belangstelling vanuit het Etihad Stadium een 'serieuze zorg' voor de Londenaren.

Na het afstaan van de landstiel aan Liverpool is Manchester City van plan om de selectie te voorzien van een kwaliteitsimpuls. Höjbjerg wordt mede door het naderende vertrek van David Silva gezien als een versterking voor het middenveld. Bovendien heeft manager Josep Guardiola een verleden met de 24-jarige middenvelder: toen hij in 2013 trainer werd van Bayern München hevelde hij de destijds 17-jarige Höjbjerg vanuit de jeugdopleiding direct over naar de A-selectie. Guardiola vergeleek zijn toenmalige pupil destijds met Sergio Busquets.

Waarom Ajax-doelwit Höjbjerg onlangs zijn aanvoerdersband moest inleveren

Pierre-Emile Höjbjerg kan in Amsterdam herenigd worden met Erik ten Hag en Dusan Tadic. Lees artikel

Guardiola liet Höjbjerg in totaal vijftien wedstrijden spelen in de Bundesliga; tijdens zijn dienstverband werd de Deen ook verhuurd aan FC Augsburg en Schalke 04. In 2016 vertrok Guardiola naar Manchester City en stapte Höjbjerg voor vijftien miljoen euro over naar Southampton. Voor die club kwam hij sindsdien 106 keer in actie in de Premier League. Zijn contract op het St Mary's loopt nog maar een jaar door, waardoor een vertrek aanstaande lijkt.

Höjbjerg is niet van plan om bij te tekenen en daarom zet zijn club in op een vertrek. Omdat beide partijen het niet eens zijn geraakt over een nieuwe verbintenis, heeft de club hem zijn aanvoerdersband afgenomen. Woensdag schreef The Telegraph over de belangstelling van Ajax en dat nieuws werd later bevestigd door Voetbal International. Ajax zou volgens de krant interesse hebben in een deal die omgerekend ruim zestien miljoen euro moet kosten.