Real moet sterkhouder met 509 duels missen tijdens apotheose titelstrijd

Het seizoen van Marcelo is hoogstwaarschijnlijk voorbij. Real Madrid meldt vrijdag via de officiële kanalen dat tijdens een medische onderzoek een spierblessure is geconstateerd bij de Braziliaanse linksback. Mundo Deportivo rept over een herstelperiode van twintig dagen, waar het zeer onwaarschijnlijk is dat Marcelo dit seizoen nog in actie komt in LaLiga.

Real benadrukt dat de situatie rondom de kwetsuur van Marcelo de komende tijd zeer goed in de gaten zal worden gehouden. Bovengenoemd medium spreekt de verwachting uit dat Ferland Mendy de plaats van de geblesseerde vleugelverdediger voorlopig zal innemen bij de Koninklijke. Tevens wordt gemeld dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat jeugdspeler Miguel Gutiérrez, inzetbaar als linksback, zich de komende weken mag bewijzen tegenover trainer Zinédine Zidane.

De koploper in LaLiga komt dit seizoen nog viermaal in actie in competitieverband. te beginnen met het thuisduel met Deportivo Alavés van vrijdagavond. Daarna volgen ontmoetingen met Granada (13 juli), Villarreal (15 juli) en Leganés (19 juli). Het is niet aannemelijk dat Marcelo, met 509 duels namens Real in alle competities achter zijn naam staan, in een van deze wedstrijden nog aan spelen toekomt. De routinier is normaal gesproken wel op tijd fit voor het returnduel met Manchester City in de achtste finale van de Champions League op 7 augustus.