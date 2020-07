Nieuwkomer en toptalent doen hoop op titelstrijd met Liverpool en City herleven

Vanwege de coronacrisis en de daarbij maandenlange onderbreking van de Premier League lijkt het alweer een eeuwigheid terug dat Manchester United ogenschijnlijk bezig was aan opnieuw een verloren seizoen. In werkelijkheid is het ‘slechts’ tien wedstrijden geleden dat the Red Devils in eigen huis met 0-2 verloren van middenmoter Burnley, oud-speler Darren Fletcher sprak van een ‘giftige sfeer’ op Old Trafford en de fans zich wederom tegen algemeen directeur Ed Woodward keerden. Sindsdien is Manchester United echter bezig aan een ongekende opmars, waarbij er in het rode deel van de stad vooral wordt gewezen naar twee spelers. Miljoenenaankoop Bruno Fernandes en de pas achttienjarige jeugdexponent Mason Greenwood hebben de zo naar succes snakkende grootmacht bij de hand genomen en de achterban van de twintigvoudig kampioen van Engeland durft voor volgend seizoen alweer voorzichtig te dromen van een titelstrijd met Liverpool, Manchester City en mogelijk ook Chelsea.

Door Robin Bruggeman

Op die bewuste 22 januari dat Burnley door middel van doelpunten van Chris Wood en Jay Rodríguez Old Trafford stil kreeg, werd er al enige tijd nadrukkelijk aan de stoelpoten van manager Ole Gunnar Solskjaer gezaagd. Manchester United had in de eerste seizoenshelft verloren van Crystal Palace, West Ham United, Newcastle United, Bournemouth en Watford en het elftal maakte een lethargische indruk. Solskjaer zag zich vanwege allerhande blessureleed gedwongen veel speeltijd te gunnen aan onder meer Andreas Pereira, Scott McTominay en Daniel James, wat het spel van zijn ploeg geen goed deed. Met slechts 34 punten na die 24e speeldag waarop er tegen the Clarets verloren werd, deed Manchester United het bovendien slechter dan in het mislukte voorgaande seizoen, én slechter dan in het beruchte jaar onder David Moyes. Nummer vier Chelsea bleef met een voorsprong van zes punten in die periode nog wel enigszins binnen handbereik, maar Leicester City leek met veertien punten meer definitief uit zicht verdwenen.

Een halfjaar later staan de zaken er heel anders voor in Manchester. De ploeg van Solskjaer is al wekenlang een van de leukst voetballende teams in de Premier League en in de afgelopen tien competitiewedstrijden werd er geen enkele nederlaag geleden. Met een reeks van zeven overwinningen en drie gelijke spelen op zak heeft Manchester United zelfs weer volop zicht op Champions League-deelname, aangezien de vorm van Leicester zich in de tegenovergestelde richting heeft ontwikkeld. The Foxes hebben nog maar een punt meer dan de achtervolger en ook nummer drie Chelsea is met een voorsprong van slechts twee punten binnen handbereik.

‘Het is wellicht een fout geweest dat ze hem niet eerder hebben gehaald’

Deze opmerkelijke opmars is voor een flink deel op het conto te schrijven van Fernandes. De 25-jarige Portugees werd richting het einde van de winterse transferperiode voor om en nabij de 55 miljoen euro overgenomen van Sporting Portugal en de spelmaker heeft geen moment nodig gehad om zich aan te passen. Met zeven goals en zes assists in tien wedstrijden is hij verreweg de productiefste Premier League-speler van de afgelopen periode en Fernandes werd vrijdag voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot Speler van de Maand in de Engelse hoogste afdeling. De middenvelder werd daarmee de eerste speler ooit die dit in zijn eerste twee maanden in de competitie voor elkaar kreeg, de eerste speler die deze titel wist te prolongeren sinds Mohamed Salah dat in maart en april van 2018 deed en de eerste Manchester United-speler die de prijs in twee opeenvolgende maanden in ontvangst mocht nemen sinds landgenoot Cristiano Ronaldo in november en december 2006.

*sinds 1 februari

De impact van Fernandes op het spel van zijn nieuwe ploeg is zelfs zo groot dat Dimitar Berbatov zich afgelopen week afvroeg of Manchester United zichzelf niet flink in de vingers heeft gesneden door hem niet eerder naar Engeland te halen: “Je kunt stellen dat de club wellicht een fout heeft gemaakt door hem niet eerder aan te trekken, maar je weet nooit hoe het loopt en mogelijk was hij er nog niet helemaal klaar voor geweest als ze hem eerder hadden gehaald. Ik denk dat alles op het goede moment is gebeurd. Door het geweldige voetbal dat Fernandes speelt zien we hier nu de resultaten van. Als Paul Pogba blijft, denk ik dat hun samenwerking alleen nog maar beter zal worden. Je kunt nu al zien dat er iets aan het ontstaan is, aan de manier waarop ze elkaar zoeken op het veld en de manier waarop ze de bal naar elkaar passen. Ze hebben duidelijk een grote toekomst voor zich liggen bij United”, stelde de oud-spits in gesprek met de Daily Mirror.

Voor Fernandes betekent zijn stormachtige entree in de Premier League dat hij op relatief late leeftijd voor het eerst vol in de schijnwerpers staat. De negentienvoudig international van Portugal genoot zijn opleiding bij Boavista en koos er op jonge leeftijd voor om naar Italië te verhuizen. Hier speelde hij achtereenvolgens voor Novara, Udinese en Sampdoria, dat hem in de zomer van 2017 voor bijna tien miljoen naar Sporting liet verkassen. In eigen land kwam Fernandes vervolgens compleet tot bloei met twee achtereenvolgende seizoenen waarin hij de dubbele cijfers wist te halen in zowel doelpunten als assists. De afgelopen voetbaljaargang, waarin hij twintig goals wist te maken en dertien keer de aangever was, vormde wat dat betreft een voorlopig hoogtepunt, al was hij in de eerste helft van het huidige seizoen met acht doelpunten en zeven assists in de Liga NOS ook alweer hard op weg richting de dubbele cijfers.

‘Je kunt geen spelers op de bank zetten die doelpunten blijven maken’

De opmars van Fernandes bij Manchester United gaat hand in hand met de doorbraak van Greenwood, die op een leeftijd dat zijn Portugese kompaan nog namens Novara in de Serie B speelde al uitblinkt bij een van de grootste clubs ter wereld. De jonge Engelsman maakte in maart vorig jaar zijn officiële debuut voor de club waar hij ook zijn opleiding heeft genoten en heeft zich dit seizoen definitief bij de selectie van Solskjaer gespeeld. Met zestien doelpunten in alle competities is hij bezig aan een bijzonder productief seizoen en Greenwood werd vrijdag tegen Aston Villa na Wayne Rooney de tweede tiener met doelpunten in drie opeenvolgende wedstrijden namens Manchester United. De aanvaller, die compleet tweebenig is en vanwege zijn speelstijl al meerdere malen is vergeleken met Robin van Persie, heeft met name na de corona-onderbreking een stormachtige groei doorgemaakt. Greenwood doorliep in de lockdown-periode een streng trainingsregime en kreeg er maar liefst drie kilo aan spierkracht bij.

Greenwood heeft de coronaperiode aangegrepen om flink wat extra spiermassa te kweken

“We komen aan op een punt waarop het onmogelijk wordt om deze jongen eruit te laten. Hij herinnert me zo erg aan Robin van Persie wanneer hij van rechts naar binnen komt met die linkervoet, zijn rust, zijn techniek. Hij is een echt talent dat nu week in week uit begint te presteren”, was Gary Neville een ruime week geleden na de overwinning op Brighton & Hove Albion lovend over Greenwood. Solskjaer is het eens met Neville dat het een fout zou zijn om Greenwood aan de kant te laten: “Ik doe wat ik kan om hem te helpen, maar hij moet het zelf doen. Hij moet het laten zien op de trainingen, tijdens de wedstrijden. Hij moet zijn leven op de goede manier leiden, het is aan hemzelf hoe ver hij het wil schoppen. Hij is achttien jaar oud en natuurlijk zal hij nog beter worden. Hij is een natuurlijke voetballer die hier al in de jeugd speelt sinds hij een jochie was. Zijn vader liet mij een foto zien waarop we allebei stonden toen hij zeven jaar oud was. Hij weet dat we in hem geloven. Je kunt geen spelers op de bank zetten die doelpunten blijven maken.”

Voor Manchester United betekende de 0-3 zege op Aston Villa van donderdagavond, waarin naast Fernandes en Greenwood ook Pogba trefzeker was, de vierde Premier League-wedstrijd op rij die met een verschil van minstens drie doelpunten werd gewonnen. The Red Devils zetten hiermee een record neer in de huidige uitvoering van de Engelse hoogste afdeling, aangezien de vorige club die dit kunststukje voor elkaar kreeg Liverpool was in oktober 1987. Veelzeggender is misschien echter wel dat Solskjaer voor de vierde keer op rij voor dezelfde basiself koos, waarmee hij een duidelijk signaal afgaf. De laatste keer dat Manchester United een dergelijke reeks neerzette was in november 2006 en de Noorse manager lijkt eindelijk de manier te hebben gevonden om het beste uit al het aanvallende talent dat hij tot zijn beschikking heeft te halen. Oudgediende Nemanja Matic verdiende onlangs zelfs een nieuw contract en de routinier is degene die het in de afgelopen weken mogelijk heeft gemaakt voor Fernandes en Pogba om zich aanvallend te onderscheiden. Met Anthony Martial en Marcus Rashford beschikt Manchester United naast Greenwood over nog twee jonge aanvallers die bezig zijn aan productieve seizoenen en aanvallend lijkt het de komende jaren wel goed te zitten op Old Trafford.

‘Die vergelijking is een compliment, geen belediging’

Manchester United zal er in de resterende vijf wedstrijden alles aan doen om een plek in de top vier te veroveren en met onderlinge confrontaties met Chelsea en Leicester voor de boeg hebben Solskjaer en zijn manschappen alles nog in eigen hand. Voor aankomend seizoen draait de geruchtenmolen inmiddels alweer op volle toeren en de namen van onder meer Jadon Sancho, Jack Grealish en Donny van de Beek passeren al geruime tijd de revue. Gary Neville denkt echter dat de club er goed aan doet om eerst naar de verdediging te kijken. De club trok vorig jaar zomer veel geld uit voor Harry Maguire en Aaron Wan-Bissaka en lijkt daarmee goed op weg, maar omtrent Victor Lindelöf en Luke Shaw bestaan nog de nodige twijfels. Ook David de Gea maakte in de afgelopen maanden regelmatig een wat onzekere indruk en de Spanjaard zal niet staan te springen om de terugkeer van Dean Henderson, die dit seizoen op huurbasis een goede indruk maakt bij Sheffield United. “Zijn die vijf achterin goed genoeg voor waar Manchester United naartoe wil? Ik denk dat het antwoord ‘nee’ is”, stelt Neville dan ook.

Manchester United betaalde afgelopen zomer ruim 140 miljoen euro om de komst van Maguire en Wan-Bissaka mogelijk te maken

Met Nathan Aké, Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar en Alessio Romagnoli als genoemde namen voor het hart van de defensie lijkt Neville in de aankomende transferperiode zijn zin te krijgen wat betreft het versterken van de defensie. Diens collega-analyticus en voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher vraagt zich echter af of Manchester United aankomend seizoen al sterk genoeg is om zich in de strijd om de landstitel te mengen: “Manchester United hoopt dat Fernandes de man is die hen kan inspireren richting dat eerste grote doel van het behalen van de Champions League. Het ziet eruit alsof ze met hem sterker zijn geworden omdat topspelers de spelers om zich heen ook op een hoger plan brengen. Ik heb dergelijke oplevingen ook vaak meegemaakt bij Liverpool, zeker met de komst van Fernando Torres en Luis Suárez. Binnen een paar trainingen en wedstrijden had je door dat er iemand bij was gekomen die wedstrijden besliste, waarna het geloof toenam en alle gesprekken over managers die een ‘grote schoonmaak’ moesten houden verdween. Daarom wil ik nu ook een kleine waarschuwing uitdelen aan de United-fans. Net als dat de club nooit ver weg is van een opleving na een aantal nachtmerrieachtige nederlagen, zijn ze ook niet altijd zo dicht bij het meedoen om de landstitel als misschien lijkt na een veelbelovende reeks. Gedurende mijn carrière op Anfield was een bron van spot van rivalen vaak: ‘Het is altijd jullie jaar.’ In de voorbereiding hadden we het toch vaak voorzichtig, maar vol vertrouwen over het dichten van het gat met Manchester United, Arsenal of Chelsea, de teams die gedurende een lange periode als enigen in staat waren om de titel te winnen”, stelt Carragher vrijdag in The Telegraph.

“Om die mindere periodes eruit te halen en 38 wedstrijden lang te kunnen presteren is er in de aankomende seizoenen nog een enorme stap nodig. Zal dit Manchester United echt in staat zijn om volgend seizoen meer dan negentig punten te halen? Niet zonder meer aankopen. Het verschil tussen United en andere clubs is wel dat zij het geld hebben om antwoorden te vinden”, gaat Carragher verder. “Wat nu echter belangrijk is, is dat Liverpool 16 meer doelpunten heeft gemaakt, 7 doelpunten minder heeft geïncasseerd en 34 punten meer heeft verzameld. Liverpool heeft een aanvallend trio dat maar moeilijk te verbeteren is. Kunnen we dat ook over United zeggen? Ik denk dat ze nog een speler van wereldklasse nodig hebben voorin. Martial maakt meer doelpunten, maar ik ben er nog niet van overtuigd dat hij degene is die ze richting een landstitel kan schieten. De spelers die Liverpool hebben veranderd van een top vier-ploeg naar Champions League- en Premier League-winnaars zijn Virgil van Dijk en Alisson. Zij brengen Liverpool buiten bereik van United, zeker op defensief gebied. Er moet echter ook geobserveerd worden dat een vergelijking tussen het huidige United en het Liverpool van de jaren nul een compliment is, geen belediging. We waren er constant dichtbij, alleen niet dichtbij genoeg. United heeft de middelen om het gat te overbruggen en te zorgen dat ze niet zo lang hoeven te wachten op een terugkeer aan de top.”