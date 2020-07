‘Treurige aftocht bij Real is aanstaande door slechte relatie met Zidane’

James Rodriguez lijkt op weg naar de uitgang bij Real Madrid. De middenvelder komt steeds lager in de pikorde van Zinédine Zidane bij de Koninklijke te staan, waardoor een transfer deze zomer lonkt, zo claimt Marca. James zit vrijdag ook niet bij de wedstrijdselectie als de koploper van LaLiga het opneemt tegen Deportivo Alavés.

De aanvallende middenvelder ligt nog tot volgend jaar zomer vast in het Santiago Bernabéu, waardoor Real deze zomer mee moet werken aan een transfer om nog wat aan de Colombiaan over te houden. Eerder deed het gerucht reeds de ronde dat Real James op de transferlijst had gezet. De 76-voudig international zou voor een bedrag van circa 25 miljoen euro van club kunnen ruilen, aldus Marca.

Real Madrid toont plannen voor verbouwing Estadio Santiago Bernabéu

Onder meer Manchester United, Arsenal, Everton en Wolverhampton Wanderers hebben naar verluidt belangstelling voor de aanvallende middenvelder. James kwam na het succesvolle WK in 2014 over van AS Monaco, dat ongeveer 80 miljoen euro toucheerde. James werd groots onthaald, maar een echte doorbraak bij Real bleef uit. De 28-jarige spelmaker werd de voorbije twee seizoenen verhuurd aan Bayern München en bij terugkomst kreeg hij, mede door blessureleed, weinig speeltijd van Zidane.

Marca stipt aan dat de middenvelder sinds oktober slechts 78 minuten heeft gespeeld in LaLiga. Bovendien wilde hij niet meereizen naar Bilbao voor het gewonnen duel met Athletic Club (0-1) afgelopen weekend. Zidane gaf aan dat James 'zo zijn redenen' had. "Zijn tijd bij Real Madrid lijkt ten einde te komen. Zijn slechte relatie met Zidane heeft er mede voor gezorgd dat hij heel weinig in actie is gekomen voor de club", concludeert de Madrileense sportkrant.