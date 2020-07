Lampard breng zeer slecht nieuws: revelatie drie maanden uitgeschakeld

Billy Gilmour komt voorlopig niet in actie voor Chelsea. Manager Frank Lampard geeft vrijdag op een persconferentie in aanloop naar het duel met Sheffield United aan dat de negentienjarige middenvelder een operatie heeft ondergaan aan zijn knie en drie tot vier maanden is uitgeschakeld. Gilmour brak dit seizoen door en speelde tot op heden zes duels in de Premier League.

Lampard geeft aan dat de blessure erger is dan aanvankelijk werd gedacht. "Gilmour heeft vanochtend een operatie aan zijn knie gehad. Hij zal er helaas drie tot vier maanden niet bij zijn. Wij balen echt van dit nieuws, voor ons, maar ook voor Billy. Ik heb een uitvoerig gesprek met hem gehad en heb hem steun betuigd", zo wordt de coach geciteerd door diverse Engelse media.

De jongeling mist zodoende hoe dan ook de competitiewedstrijden tegen Sheffield United, Norwich City, Manchester United, Liverpool en Wolverhampton Wanderers. Ook zal Gilmour er niet bij zijn als Chelsea het in de return van de achtste finale van de Champions League opneemt tegen Bayern München. De heenwedstrijd eindigde in een 0-3 zege voor de Duitsers.

Gilmour maakte dit seizoen onder meer indruk tegen Liverpool (2-0 winst in FA Cup) en Everton (4-0 winst in Premier League). De Schot kreeg veel complimenten in de Engelse pers. "Ik zat achterover in mijn stoel voor de tv met een kop thee en wat chocola, maar zodra de wedstrijd begon, veerde ik constant op. En dat gebeurt niet vaak", zo gaf bijvoorbeeld oud-middenvelder Roy Keane aan over de impact van Gilmour. "Ik dacht echt: wie is die jongen op het middenveld?"