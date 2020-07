‘Het is aan mij om Davy Klaassen kennis te laten maken met mij’

Het is op de kop af een jaar geleden dat Tim van de Schepop zijn doorlopende contract bij FC Twente liet ontbinden. Ondanks dat voorafgaand aan het seizoen beloofd was dat hij tweede spits zou worden, zat hij geen enkele keer bij de wedstrijdselectie en daardoor bestond er eigenlijk ook weinig belangstelling. Misschien enigszins noodgedwongen trok Van de Schepop naar Duitsland, waar hij namens SSV Jeddeloh II veelvuldig het net wist te vinden in de Regionalliga Nord en nu een fraaie stap naar het tweede elftal van Werder Bremen heeft verdiend.

Door Chris Meijer

Wat gespannen zat Van de Schepop afgelopen maandag voor de televisie. Een dag voordat hij zijn handtekening zette onder een eenjarig contract met een optie voor nog twee seizoenen speelde Werder Bremen zich ternauwernood veilig in de Bundesliga, doordat een 2-2 gelijkspel op bezoek bij 1.FC Heidenheim voldoende was na het 0-0 gelijkspel in de heenwedstrijd. “Dat was wel spannend”, verzucht Van Schepop, gevolgd door een lach. “Het is natuurlijk wel goed voor de sfeer binnen de club dat ze zich gehandhaafd hebben, Werder hoort ook gewoon thuis op het hoogste niveau. Het is toch wel mooi om bij een Bundesliga-club te spelen.”

Tussen 2012 en 2019 speelde Van de Schepop voor FC Twente.

Dat hij nu zou tekenen bij een club van die statuur, leek een jaar geleden nog mijlenver weg. Na voor HSC’21 en De Graafschap te hebben gespeeld, werd de geboren Haaksberger in 2012 opgepikt door FC Twente. Aanvankelijk verliet hij de club uit Enschede in januari 2018 al, omdat er bepaalde afspraken niet waren nagekomen. Van de Schepop verbleef een aantal maanden bij PEC Zwolle, alvorens FC Twente bij hem terugkwam. “Ze deden een contractaanbieding met een heel mooi plan erbij. Ik tekende bij Twente voor twee jaar, op het moment dat ze degradeerden. Eigenlijk lag er een heel mooi vooruitzicht, ik dacht veel minuten te kunnen gaan maken in de Keuken Kampioen Divisie en er werd me verteld dat ik tweede spits zou worden achter Tom Boere. Uiteindelijk heb ik alleen maar bij Jong Twente gespeeld en niet eens één keer op de bank gezeten bij het eerste. Ik heb wel meegetraind met het eerste.”

“Ik weet nog goed dat er in het begin van het seizoen de nodige aanvallers geblesseerd waren. Op de training stond ik aan de goede kant bij de partijen, dus ik ging ervan uit dat ik wel bij de selectie zou zitten. Een dag voor de wedstrijd kreeg ik te horen dat ik er niet bij zat, ik dacht: dit kan niet waar zijn”, gaat Van de Schepop verder. Na een jaar zijn wedstrijden bij Jong FC Twente te hebben gespeeld, hakte hij de knoop door om zijn contract in Enschede te laten ontbinden. “Daar wilden ze uiteindelijk wel aan meewerken. Ik wilde per se weg, want ik zag het niet zitten om nog een jaar in Jong Twente te spelen. Natuurlijk was dat teleurstellend, het liep niet zoals ze beloofd hadden. Ik ben blij dat ze hebben meegewerkt, want ze hadden ook nog moeilijk kunnen doen.”

“Mijn doel was eigenlijk om naar de Keuken Kampioen Divisie te gaan, maar er was weinig belangstelling. Jeddeloh was wél enthousiast en wilde me graag hebben, alleen het voelde als een stap achteruit. Veel mensen om me heen begrepen het niet, die zeiden: ‘Wat doe je nou? Je hebt nog een contract bij Twente en dat laat je ontbinden om in Duitsland op een lager niveau te gaan spelen?’” Toch bekent Van de Schepop dat hij aanvankelijk ook wel sceptisch stond tegenover de club uit de Regionalliga Nord. “Het was onbekend, ik stond er niet echt voor open. Het vierde niveau leek me niet heel best. Maar toen ik me erin verdiepte en de competitie zag, leek het me een hele mooie uitdaging.”

In 22 wedstrijden voor Jeddeloh was Van de Schepop goed voor 12 doelpunten en 2 assists.

In het ten westen van Bremen gelegen gehucht Jeddeloh kwam Van de Schepop echter wel in een totaal andere wereld terecht. Dankzij een vermogende vleeshandelaar is de lokale club de afgelopen jaren opgeklommen richting het vierde niveau van het Duitse voetbal, maar dat betekent nog niet dat de club volledig professioneel is. “De meeste jongens daar werken gewoon overdag, er wordt vier keer per week ’s avonds getraind. Ik heb zelf er heel veel naast moeten trainen, zowel op het veld als in de gym. Het heeft als motivatie gewerkt, om te laten zien dat ik me weer omhoog kon werken. Ik heb me niet alleen op voetbalgebied ontwikkeld, maar ook mentaal”, stelt hij. Van de Schepop woonde in Jeddeloh samen met landgenoten Pelle Boevink en Jeremy van Mullem. “Het scheelde dat daar ook niet zoveel te doen was, daardoor was het niet zo moeilijk om de discipline van twee keer per dag trainen vast te houden.”

Van de Schepop vond in de Regionalliga snel zijn plaats, want na elf wedstrijden had hij er al acht doelpunten in liggen. Het bleef niet onopgemerkt, want 3.Liga-club 1. FC Magdeburg werd voor het einde van het kalenderjaar reeds genoemd als geïnteresseerde. “Na drie of vier wedstrijden hoorde ik al dat clubs kwamen kijken. Mijn zaakwaarnemer werd al snel gebeld om te informeren naar mijn contract. Ik had bewust voor maar één jaar getekend, want daardoor kon ik makkelijk weg”, legt hij uit. “Het team was vrij sterk, maar we hadden er problemen mee als er basisspelers wegvielen. Dan was het voor ons beter om countervoetbal te spelen, omdat we tegen betere teams kwamen te spelen. Met mijn snelheid kan ik veel creëren, ik kreeg de ballen en moest kijken wat ik ermee zou doen. Het betekent alleen dat je relatief weinig kansen krijgt in een wedstrijd.”

Met in totaal 12 doelpunten en 2 assists voor de laagvlieger in de Regionalliga Nord, speelde Van de Schepop zich naar eigen zeggen in de kijker bij clubs uit de 3.Liga én de 2.Bundesliga. Door de coronacrisis, die begin maart een einde maakte aan het Regionalliga-seizoen, droogde die belangstelling in de woorden van de jonge spits een beetje op. “Er was wel veel interesse, maar niet van clubs in de 3.Liga of 2.Bundesliga. Wel van een aantal tweede teams en grote clubs in de Regionalliga, die ook voor promotie spelen. Voor mij was de keuze wel makkelijk om naar Werder te gaan. De periode bij Jeddeloh heeft zeker uitgepakt zoals ik verwacht had. Ik wilde de weg omhoog vinden en dit is de eerste mooie stap in dat proces.” Van de Schepop werd door Konrad Fünfstück (trainer van Werder II) en Thomas Schaaf (technisch directeur) ontvangen op het trainingscomplex en raakte onder de indruk.

“Hoe Werder het ziet, ligt in de lijn met hoe ik het zie. Ik ga daar een jaar spelen en de intentie is om aan te kunnen haken met het eerste. Ik ben geen 18 of 19 meer, ik ben al 21. Bij de tweede teams zitten veel scouts op de tribune. Mijn doel is uiteraard om bij Werder door te breken, al is het een grote stap richting de Bundesliga. Maar als ik na één jaar weg moet en een goed seizoen gedraaid heb, heb je ook heel veel opties in de 3.Liga of misschien wel 2.Bundesliga.” Om die reden koos Van de Schepop bewust voor een eenjarig contract, met een optie voor nog twee seizoenen. Werder wilde hem aanvankelijk voor twee jaar aan zich binden. “Maar ik wil over een jaar een stap omhoog maken”, klinkt het vastberaden. Van de Schepop blijft volgend seizoen namelijk actief in de Regionalliga Nord, waar naast het tweede team van Werder ook de beloften van VfL Wolfsburg, FC St. Pauli, Hannover 96, Holstein Kiel en Hamburger SV actief zijn.

“Ik heb het nog vrij lang afgehouden en misschien was op een gegeven moment nog wel een mogelijkheid gekomen om in de 3.Liga tegen degradatie te spelen, maar dat hoeft niet per se beter te zijn. Als ik bij Werder een goed seizoen draai en veel doelpunten maak, is het beter dan in de 3.Liga te spelen in een team waar je je moeilijk kan laten zien. Het hoeft helemaal niet slecht te zijn om nog een jaar in de Regionalliga te spelen”, benadrukt Van de Schepop. Werder II besloot het na 25 speelrondes afgebroken Regionalliga Nord-seizoen als zesde, terwijl nummer vijftien Jeddeloh moest vechten tegen degradatie. “Als we bij Werder aanvallender voetbal gaan spelen dan bij Jeddeloh, kan ik veel meer creëren en meer doelpunten maken.”

Over het eventueel aansluiten bij het eerste elftal werd door Van de Schepop en Werder nog niet gesproken. “Dat zou natuurlijk wel het beste scenario zijn, als ik binnen Werder stappen kan maken. Het gesprek met de technisch directeur gaf me het gevoel dat ze het heel serieus nemen. Werder is gewoon een hele grote club, het verschil met Jeddeloh is enorm. Eigenlijk is het wel grappig dat het zo dicht bij elkaar ligt.” Heeft Davy Klaassen dan al contact gezocht met zijn nieuwe land- én ploeggenoot bij Werder? Met een lach: “Nee, nog niet. Ik weet niet zeker of hij me kent, maar het zou wel leuk om elkaar een keer te ontmoeten. Het is aan mij om Klaassen kennis te laten maken met mij.”