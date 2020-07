Champions League-ticket en plaats in Pot 2 ligt voor het grijpen voor Ajax

De kans dat Ajax in de groepsfase aan het nieuwe Champions League-seizoen begint is weer een stuk toegenomen. De ploeg van trainer Erik ten Hag plaatst zich rechtstreeks voor de poulefase van het miljardenbal als de winnaar van de huidige jaargang zich via de competitie weet te plaatsen voor de Champions League-editie van het seizoen 2020/21. Daarnaast is het zeer goed mogelijk dat Ajax bij de loting in augustus in pot 2 wordt ingedeeld.

Atlético Madrid en Atalanta, die reeds zijn aanbeland in de kwartfinale van het miljardenbal van dit seizoen, staan er in competitieverband goed voor. De formatie van trainer Diego Simeone bezet de derde plaats in LaLiga, met zes punten voorsprong op nummer vijf Villarreal. Met nog drie duels voor de boeg lijkt een Champions League-ticket de Madrilenen niet meer te kunnen ontgaan. Atalanta staat er nog beter voor, want de nummer drie in de Serie A staat maar liefst vijftien punten voor op nummer vijf AS Roma. Met nog zeven competitieduels te gaan lijkt plaatsing derhalve slechts een kwestie van tijd.

Ajax zal waarschijnlijk met meer interesse kijken naar de Europese verrichtingen van Olympique Lyon en Napoli. Eerstgenoemde club kan via de competitie, die in april werd stilgelegd, geen plaatsbewijs voor de Champions League meer veroveren. In de huidige jaargang van het miljardenbal is dat echter nog steeds mogelijk. De ploeg van Memphis Depay sloot de eerste ontmoeting met Juventus in de achtste finale af met een 1-0 zege. Napoli lijkt gezien de zesde plaats in de Serie A kansloos voor toegang tot de Champions League van volgend seizoen. Dit seizoen biedt gezien het 1-1 gelijkspel tegen Barcelona in de achtste finale nog mogelijkheden. De returnduels staan voor 7 en 8 augustus gepland.

Loting Champions League: titanenstrijd lonkt in kwartfinale

In Nyon is geloot voor de kwart- en halve finales in de Champions League. Het levert enkele fraaie affiches op Lees artikel

De Amsterdamse club mag zich bij definitieve plaatsing voor de Champions League voor het seizoen 2020/21 opmaken voor een plaats in pot 2 bij de loting in Monaco. Pot 1 is sowieso geen optie voor Ajax, want daar komen alleen de kampioenen van de zes grootste competities in Europa en de winnaars van de Champions League en Europa League in terecht. Wint een club uit een van de zes grote landen dit jaar de belangrijkste Europese clubprijs, dan schuift de kampioen van nummer zeven, waarschijnlijk FC Porto, door naar Pot 1. Ajax schuift in dat geval ook richting Pot 2, zoveel is zeker. Bij de verschillende potten wordt gekeken naar de clubranking, gebaseerd op de Europese prestaties van de clubs in de afgelopen vijf jaar. Ajax bezet momenteel de 21ste plaats.

Voorlopige pot-indeling groepsfase Champions League 2020/21:

Pot 1: Winnaar Champions League, winnaar Europa League, Real Madrid (134.000), Bayern München (123.000), Juventus (115.000), Paris Saint-Germain (105.000), Liverpool (99.000), Zenit Sint-Petersburg (64.000)

Pot 2: Atlético Madrid (126.000), Barcelona (124.000), Manchester City (112.000), Sevilla (88.000), Borussia Dortmund (85.000), Chelsea (83.000), Shakhtar Donetsk (77.000), FC Porto (75.000)

Pot 3: Ajax (69.500), RB Leipzig (44.000), Lazio (41.000), Lokomotiv Moskou (33.000), Atalanta (32.500), Internazionale (32.000), Olympique Marseille (31.000), Club Brugge (28.500)

Pot 4: Borussia Mönchengladbach (26.000), Leicester City (22.000), Istanbul Basaksehir (21.500)

Het schema wat betreft de pot-indelingen is gebaseerd op de huidige stand in de verschillende competities, waardoor er momenteel nog niets definitief is. Sommige clubs zijn al zeker van een plaats, maar andere clubs, die momenteel nog bezig zijn in competitieverband, nog niet. Daarnaast stromen nog zes clubs in die via de voorronde van de Champions League het hoofdtoernooi bereiken.