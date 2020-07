SC Heerenveen zwaait Van Hau na jaar met een invalbeurt alweer uit

Doan Van Hau heeft zijn laatste wedstrijd voor SC Heerenveen gespeeld. De Friezen melden vrijdag dat de 21-jarige verdediger na een verhuurperiode van een jaar terugkeert richting Hanoi FC. De clubleiding heeft in de afgelopen periode geprobeerd om de samenwerking een vervolg te geven, maar een langer verblijf van Van Hau in Heerenveen behoort niet tot de mogelijkheden.

"Ondanks dat Doan afgelopen seizoen slechts één keer in actie is gekomen (invalbeurt tegen Roda JC Kerkrade, red.) zagen wij wel degelijk potentie in hem", verklaart technisch manager Gerry Hamstra in een reactie op de clubsite. "Na een aantal maanden van aanpassen klopte hij in de laatste weken van de competitie nadrukkelijk op de deur. De bedoeling was dat hij zich aankomend seizoen echt zou gaan mengen in de concurrentiestrijd links en centraal achterin."

Desondanks speelt Van Hau niet langer voor sc Heerenveen, met name vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis. "We hebben gezocht naar een manier om zijn salaris af te kunnen dekken maar dat is helaas niet gelukt. Dat is jammer want sportief gezien verdient hij een kans. Echter moeten wij als club prioriteiten stellen. We willen Doan bedanken voor zijn inzet bij sc Heerenveen en wensen hem het allerbeste bij het vervolg van zijn carrière", zo besluit Hamstra zijn uitleg.

De komst van Van Hau in augustus 2019 zorgde voor een enorme toename van volgers op de socialmediakanalen van Heerenveen. De Facebookpagina van de Friezen kreeg er in korte tijd honderdduizenden volgers bij, met name van fans uit Vietnam. Met meer dan 275.000 likes was sc Heerenveen na Ajax, PSV en Feyenoord de populairste van alle Nederlandse clubs.