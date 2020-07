Loting Europa League: Bosz kent zware route op weg naar finale

In Nyon is vrijdagmiddag de loting voor de kwartfinales en halve finales van de Europa League verricht. Manchester United staat al met een been in de kwartfinale en treft daarin de winnaar van het duel tussen Istanbul Basaksehir - FC Kopenhagen. Mocht Peter Bosz erin slagen om de 3-1 voorsprong tegen Rangers FC te verdedigen, dan wacht in de kwartfinale een ontmoeting met de winnaar van het duel tussen Internazionale en Getafe. Wanneer Bosz met Leverkusen de finale weet te bereiken, dan is Manchester United een van de mogelijke tegenstanders. Als trainer van Ajax kwam hij the Red Devils in 2017 al tegen in de Europa League-finale.

De kwartfinales van het clubtoernooi worden gespeeld in het Ruhrgebied, Duisburg, Düsseldorf, Keulen en Gelsenkirchen. De finale wordt op 21 augustus gespeeld in het stadion van 1. FC Köln. Op 5 augustus staan de returns van de achtste finales in de Europa League op het programma. Sevilla - AS Roma en Internazionale - Getafe worden zonder return gespeeld en derhalve direct beslist. Onderstaande wedstrijden hebben de heenwedstrijd reeds achter de rug.

Uitslagen heenduels achtste finales

FC Basel - Eintracht Frankfurt: 3-0

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers: 3-1

FC Kopenhagen - Istanbul Basaksehir: 0-1

Manchester United - LASK Linz: 5-0

Shakthar Donetsk - VfL Wolfsburg: 2-1

Wolverhampton Wanderers - Olympiacos: 1-1

Kwartfinales 10 en 11 augustus

Shakhar Donetsk/Wolfsburg - Eintracht Frankfurt/FC Basel

LASK Linz/Manchester United - Istanbul Basaksehir/FC Kopenhagen

Internazionale/Getafe - Bayer Leverkusen/Rangers FC

Olympiacos/Wolverhampton Wanderers - Sevilla/AS Roma

?? Dit is de loting voor de laatste ronden van de @EuropaLeague! pic.twitter.com/nSxm7k3NUf — FOX Sports (@FOXSportsnl) July 10, 2020

Halve finales 16 en 17 augustus

Olympiacos/Wolverhampton Wanderers - Sevilla/AS Roma vs. LASK Linz/Manchester United - Istanbul Basaksehir/FC Kopenhagen

Internazionale/Getafe - Bayer Leverkusen/Rangers FC vs. Shakhar Donetsk/Wolfsburg - Eintracht Frankfurt/FC Basel