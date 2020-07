‘Barcelona identificeert volgende twee vertrekkers in ‘grote schoonmaak’’

Barcelona nam onlangs al afscheid van Arthur en de naar Juventus vertrokken middenvelder blijft als het aan de club ligt niet de enige uitgaande transfer voor aankomend seizoen. De huidige nummer twee van LaLiga is volgens de Catalaanse tv-zender Esport3 bezig aan een ‘grote schoonmaak’ en ziet in Jean-Clair Todibo en Moussa Wagué de volgende twee vertrekkers.

Todibo speelde het afgelopen halfjaar op huurbasis voor Schalke 04, dat ervan afzag om zijn koopoptie van 25 miljoen euro te activeren. Hoewel de twintigjarige centrale verdediger uiteindelijk slechts vijfhonderd minuten namens die Knappen speelde, gelooft Barcelona dat er dankzij zijn status als jeugdinternational van Frankrijk en zijn leeftijd toch een markt is voor de stopper.

De 21-jarige Wagué kwam op zijn beurt in de eerste helft van 2020 op huurbasis uit voor OGC Nice. Les Aiglons hadden de optie om de rechtsback voor tien miljoen definitief in te lijven, maar zagen hiervan af. Barça wil de rechtsback nu echter toch definitief van de hand doen en hoopt de nodige miljoenen over te houden aan de Senegalees.

De werkgever van Frenkie de Jong gaat ervan uit dat het lastiger zal worden om Ousmane Dembélé en Samuel Umtiti naar de uitgang te dirigeren. De twee hebben de afgelopen seizoenen te maken gekregen met de nodige blessures, wat hun status geen goed heeft gedaan. Barcelona houdt er daarom sterk rekening mee dat de twee Fransen ook volgend seizoen nog in het Camp Nou actief zullen zijn.

Dit geldt weer niet voor Philippe Coutinho, die terugkomt van een huurperiode bij Bayern München. De spelmaker wil graag terug naar de Premier League en Barcelona verwacht in de komende maanden een club voor hem te kunnen vinden. Over spelers als Carles Aleñá, Rafinha Alcántara en Oriol Busquets bestaat nog de nodige onduidelijkheid: zij krijgen de kans om zich in de voorbereiding te bewijzen tegenover trainer Quique Sétien, al staat Barcelona ook niet afwijzend tegenover een nieuw, al dan niet tijdelijk, vertrek.