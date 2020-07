‘Ik dacht: ik wil niet dat de eerste penis die ik hecht die van Gerrard is’

Andrew Massey ging in 2013 aan de slag als teamarts bij Liverpool en het duurde niet lang voordat de Noord-Ierse oud-voetballer dokter vol aan de bak kon. Clubicoon Steven Gerrard liep tijdens een FA Cup-wedstrijd tegen Bournemouth in januari 2014 namelijk bij een tackle een flinke snee in zijn geslachtsdeel op en meldde zich na afloop van het duel bij Massey voor een behandeling. De arts moet nog regelmatig terugdenken aan dat incident, zo vertelt hij in gesprek met The Scottish Sun.

“Stevie kwam na de wedstrijd naar me toe en zei: ‘Doc, je moet hier even naar kijken.’ Ik keek, zag overal bloed en dacht: wow, dat moet echt zeer doen. Ik probeerde terug te denken aan mijn medische opleiding en nergens had ik geleerd hoe ik een penis moest hechten. Ik dacht: ik wil niet dat de eerste penis die ik moet hechten die van Steven Gerrard is, maar het was niet anders”, laat Massey, die inmiddels werkzaam is als hoofdarts bij de FIFA, optekenen door de tabloid. De dokter slaagde er uiteindelijk, tot grote opluchting van Gerrard, in om de wond te dichten.

De huidige trainer van Rangers FC besteedde eerder in zijn memoires al de nodige aandacht aan het voorval. De voormalige middenvelder werd in een aparte ruimte van de Liverpool-kleedkamer door Massey behandeld: “Ik trok mijn broek en onderbroek naar beneden en keek nog een laatste keer. Auw. Ik hoopte dat dit niet het afscheid van een oude vriend was. Ik voelde een eerste prik en daarna kon ik, zonder te kijken wat hij precies aan het doen was, voelen dat hij ook niet echt op zijn gemak was. Doc Massey zal hebben gewild dat hij thuis had kunnen blijven om de sneeën en blauwe plekken van de jeugdspelers te behandelen. Ik heb weinig met hem gesproken omdat ik wilde dat hij zich volledig concentreerde. Hij heeft het goed gedaan. Het deed geen pijn toen hij bezig was met de hechtingen, vier stuks zoals hij voorspeld had. Daarna liep ik de kleedkamer weer in.”

Gerrard voelde na afloop van het voorval weinig medeleven bij zijn ploeggenoten: “Ze vielen om van het lachen. We hadden gewonnen (0-2, red.), de sfeer was goed en ze vonden het hilarisch. Ik kreeg nul sympathie van de jongens. Ze lagen echt dubbel en je kunt je voorstellen hoeveel grappen er werden gemaakt over centimeters en hechtingen, over de grootte van mijn penis en mijn toekomstige prestaties in de slaapkamer met Alex (Curran, Gerrards vrouw, red.). Ik heb misschien wel geglimlacht, maar ik had ze wel kunnen wurgen.”