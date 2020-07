Leicester mikt op deal van 35 miljoen met Real Madrid

Barcelona heeft een akkoord bereikt met Fabián Luzzi en troeft daarmee Real Madrid af. Het zestienjarige toptalent van Rayo Vallecano had een flink verbeterd contract kunnen tekenen bij zijn eigen club, maar kiest voor Barça. (ESPN)

AS Roma heeft een nieuw bod neergelegd bij Manchester United voor Chris Smalling. De Romeinen willen de centrumverdediger een jaar huren, met daarbij een verplichte koopoptie voor vijftien miljoen euro na afloop. (Football Italia)