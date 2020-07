Salomon Kalou verrast met nieuwe club na vertrek uit Bundesliga

Salomon Kalou vervolgt zijn loopbaan bij Botafogo, zo meldt de Braziliaanse club via de officiële kanalen. De 34-jarige aanvaller maakte twee dagen geleden bekend dat hij Hertha BSC gaat verlaten en gaat nu voor het eerst als profvoetballer buiten Europa aan de slag. Botafogo maakt vooralsnog geen contractdetails bekend en heet de ervaren Ivoriaan vooralsnog alleen welkom. “Ik ben erg blij om hier te zijn”, laat Kalou alleen weten.

Botafogo werd de voorbije maanden met tal van grote namen als Yaya Touré, Mario Balotelli en zelfs Arjen Robben in verband gebracht. In januari tekende Keisuke Honda een contract met de club uit Rio de Janeiro. Het was de bedoeling dat het competitieseizoen van mei tot en met december zou duren, maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de Série A nu in principe vanaf volgende maand van start gaat.

“Salomon Kalou heeft een voorcontract getekend”, zo erkende bestuurder Carlos Augusto Montenegro eind juni. “Hij wilde er nog een detail aan toevoegen en we zijn nu in afwachting. Ik denk dat alles in orde komt.” Hoewel Botafogo nog altijd een grote naam is, dateren de laatste successen op nationaal niveau van de jaren negentig: verliezend finalist van de Recopa Sudamericana in 1994 en landskampioen in 1995. De voorbije jaren moest men genoegen nemen met enkele staatskampioenschappen van Rio de Janeiro.

Kalou agora tem muito orgulho de ser Botafogo! ?? #PutFire ?? pic.twitter.com/QcmWyf0a87 — Botafogo F.R. (de ??) (@Botafogo) July 9, 2020

Met Honda en Kalou in de gelederen hoopt Botafogo beter te presteren dan de vijftiende stek van het voorbije seizoen. De aanvaller startte zijn loopbaan in Europa bij Feyenoord, alvorens hij de overstap naar Chelsea maakte. Na zes seizoenen Londen speelde hij drie jaar in het tenue van Lille en de voorbije zes seizoenen verdedigde hij de clubkleuren van Hertha. In zijn eerste vijf jaar in Berlijn was Kalou een belangrijke kracht, maar hij sloot het afgelopen seizoen af met slechts zeven optredens.

Kalou werd in mei ook nog eens door Hertha geschorst na ophef over een video. De aanvaller deelde namelijk beelden van zijn rondgang door de catacomben van Hertha en nam het niet zo nauw met de corona-afspraken met betrekking tot de hygiëne. Daarmee schond hij de interne regels en afspraken. “Hij toonde gedrag dat niet past bij de situatie en ook in strijd is met de gedragsregels van de club”, liet de Bundesliga-club destijds weten.