Thierry Henry maakt krachtig statement bij hervatting Major League Soccer

Montreal Impact heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn eerste wedstrijd in vier maanden tijd gespeeld en trainer Thierry Henry heeft deze aangelegenheid aangegrepen om een krachtig statement te maken. De oud-aanvaller van onder meer Arsenal en Barcelona knielde tijdens de eerste 8 minuten en 46 seconden van het, uiteindelijk met 0-1 verloren, duel met New England Revolution als steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging.

Henry begon de wedstrijd knielend met een vuist in de lucht en bleef vervolgens bijna negen minuten zo zitten. De Fransman verwees hiermee naar het overlijden van George Floyd in de Amerikaanse stad Minneapolis, nadat politieman Derek Chauvin 8 minuten en 46 seconden met zijn knie op Floyds nek drukte. De dood van de Amerikaan leidde tot felle protesten in de Verenigde Staten en op andere plekken in de wereld.

Henry sprak zich al vaker duidelijk uit in het debat over racisme: “Veel uitleg is er niet nodig, denk ik”, was zijn reactie na afloop van de wedstrijd. Het treffen met New Engeland Revolution in het MLS is Back-toernooi ging door een doelpunt van Gustavo Bou uiteindelijk met 0-1 verloren. Alexander Büttner deed 82 minuten mee aan de kant van de winnende ploeg.