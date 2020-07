Zlatan Ibrahimovic haalt uit: ‘Wie is hij? Ik weet niet eens wie hij is’

De tijd van Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan lijkt erop te zitten. De aanvaller laat in een interview met Sportweek, een tijdschrift dat elke zaterdag met La Gazzetta dello Sport wordt uitgegeven, weten dat de Italiaanse club niet presteert zoals hij graag zou willen. In een voorpublicatie zet de 38-jarige Zweed ook vraagtekens bij de naderende aanstelling van Ralf Rangnick als trainer, en waarschijnlijk ook technisch directeur. “Wie is Rangnick? Ik weet niet eens wie hij is”, vraagt hij zich openlijk af.

“Ibra speelt om iets te winnen of hij blijft thuis”, benadrukt Ibrahimovic. Hij blikt terug op de voorbije maanden, na zijn winterse komst van Los Angeles Galaxy. “Ze vertelden me dat stoppen in de Verenigde Staten te makkelijk was en daarom keerde ik terug naar AC Milan. Ik ben hier puur voor de passie, omdat ik vrijwel voor niets speel. De coronacrisis zorgde ervoor dat al het voetbal stil kwam te liggen en ik dacht dat er wellicht iets was dat mij probeerde te vertellen dat ik moest stoppen. Gelukkig keerde het voetbal terug, al bleef mijn kuit parten spelen. Maar na twee dagen was ik alweer klaar om terug te keren. Zo is Ibra. Maar ik werd verteld dat ik het rustig aan moest doen.”

“Ibra is geboren om te voetballen en is daarin nog steeds de beste”, benadrukt de ex-speler van onder meer Ajax. “We zullen zien hoe ik mij over twee maanden voel. En we zullen ook zien hoe de club er dan voor staat. Als de situatie niet verandert, is het vrij onwaarschijnlijk dat ik komend seizoen voor AC Milan speel. Ibra is geen speler voor de Europa League en AC Milan is geen club die in de Europa League thuishoort.” Ibrahimovic stond dit seizoen 978 minuten op het veld, verdeeld over dertien duels in de Serie A en Coppa Italia. Daarin was hij goed voor zes doelpunten en drie assists.

Plaatsing voor de Champions League lijkt een utopie voor AC Milan. Met nog zeven speeldagen te gaan heeft de nummer vier, stadsgenoot Internazionale, liefst zestien punten meer dan i Rossoneri, die ook nog allesbehalve zeker zijn van een toegangsbewijs voor de Europa League. Ibrahimovic reageert ook op de vermeende clash met algemeen directeur Ivan Gazidis enkele weken geleden. “Ik sprak voor mezelf en voor het team. Ik wilde duidelijkheid hebben over de toekomst. Over mijn toekomst en over de toekomst van de club. Ik zei dat dit niet het Grande Milan was dat ik ooit had meegemaakt. Dat is gewoon zo en dus zullen we alles moeten geven tot het eind.”

“Ibra is hier, Ibra zorgt ervoor. Ik moet hier wel zijn, of anders verlies je de supporters. Ik weet niet of er nog een club na AC Milan zal zijn. Ik houd er niet van om deuren te sluiten. Ik zal ergens heengaan waar ik enige controle zal hebben, niet een club waar woorden niets waard zijn. Ik heb nog te veel passie voor datgene wat ik doe.” Milan heeft onder leiding van Stefano Pioli, die in oktober het takenpakket van Marco Giampaolo overnam, een achterstand van twee punten op AS Roma en bekerwinnaar Napoli. Italiaanse media verzekeren dat Rangnick komend seizoen voor de selectie zal staan én daarnaast ook de technische portefeuille van clubicoon Paolo Maldini zal overnemen.