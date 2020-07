Korte opleving niet genoeg voor Inter na donderspeech Antonio Conte

Internazionale is er donderdagavond niet in geslaagd om drie punten te pakken op bezoek bij Hellas Verona. De bezoekers verschenen belabberd voor de dag en gingen met een 1-0 achterstand de rust in. Na een donderspeech van Antonio Conte in de rust kwam de nummer vier van de Serie A als herboren uit de kleedkamer, wat leidde tot een 2-1 voorsprong. De thuisploeg knokte zich in de slotfase uiteindelijk naar een 2-2 gelijkspel.

De thuisploeg schoot uit de startblokken en kwam al in de tweede minuut op voorsprong. Milan Skriniar werd kinderlijk eenvoudig uitgespeeld door Darko Lazovic, die vrij kon uithalen en Samir Handanovic passeerde in de korte hoek. Ook Stefan de Vrij, die de negentig minuten vol maakte aan de kant van Inter, kon de tegentreffer niet voorkomen. Met de 1-0 op zak kon Hellas Verona achterover leunen, terwijl het aan Inter was om het spel te maken. De ploeg van Conte gaf echter niet thuis en kwam nauwelijks tot kansen.

Conte irriteerde zich langs de lijn zichtbaar aan het spel van zijn ploeg. Zijn woorden in de rust deden de spelers van Inter goed, want direct na de thee scoorden de bezoekers twee keer. Antonio Candreva had al een waarschuwingsschot gelost toen hij in de 49ste minuut alsnog raak schoot. Romelu Lukaku raakte de paal, waarna Candreva vanuit de rebound voor de 1-1 tekende. Inter bleef aandringen en kwam niet lang daarna op voorsprong. Hellas Verona-verdediger Federico Dimarco, gehuurd van Inter, werkte de bal op ongelukkige wijze in eigen doel: 1-2.

Inter slaagde er niet in om de score verder uit te breiden en daardoor bleef Hellas Verona hoop houden op een goed resultaat. In de slotfase kroop de thuisploeg meer uit zijn schulp en kreeg Amir Rrahmani het op zijn heupen. Hij mocht ver komen van de Inter-defensie en bereikte Miguel Veloso, die vanaf vanaf de rand van het strafschopgebied hard raak schoot. Conte greep direct in en bracht Christian Eriksen binnen de lijnen. Met nog maar een paar minuten op de klok kon de Deen het verschil niet maken en laat Inter twee punten achter in Verona.