Jeremain Lens speelt belangrijke rol in wonderbaarlijke comeback Besiktas

Besiktas heeft donderdagavond uitstekende zaken gedaan in de Süper Lig. De ploeg van Sergen Yalcin leek af te stevenen op een teleurstellend remise tegen stadsgenoot Kasimpasa, maar een laat doelpunt van Burak Yilmaz leverde de cruciale drie punten op. Jeremain Lens had met een assist en voorassist een belangrijke rol voor Besiktas, dat stijgt naar de vierde plaats in de competitie.

Al in de zevende minuut pakte Besiktas de leiding. Caner Erkin kapte op de linkerflank zijn tegenstander uit, drong de zestien binnen en vond met een lage voorzet bij de tweede paal Tyler Boyd: 1-0. Lang kon de thuisploeg die niet vasthouden, want Kasimpasa kwam via twee snelle doelpunten van Bangali-Fode Koita terug in de wedstrijd. Eerst ontving de Guinese spits een prachtige ingehouden 'koppass' van Mame Baba Thiam, waarna hij het van dichtbij rustig afmaakte: 1-1.

Bij de tweede goal werd Koita aan de linkerkant van het veld diepgestuurd door Haris Hajradinovic, waarna de 29-jarige aanvaller aan een rush begon en met links de korte hoek vond: 1-2. Besiktas moest daardoor op zoek naar de gelijkmaker en vond die vlak na rust ook. Jeremain Lens, gedurende de wedstrijd van rechtshalf omgeturnd tot rechtsback, bracht de bal laag de zestien in, waarna invaller Kevin-Prince Boateng alert binnen tikte: 2-2. Het was de vierde assist van Lens dit seizoen. Lange tijd leek de wedstrijd in een gelijkspel te gaan eindigen, totdat Lens de bal in de negentigste minuut onderschepte en op de rechterflank naar voren bracht bij Víctor Ruiz. De verdediger zette hoog voor en zag Burak Yilmaz zijn hoofd tegen de bal zetten: 3-2.