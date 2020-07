‘FC Twente meldt zich in Liverpool voor Nederlands jeugdinternational’

In de zoektocht naar een verdedigende versterking is FC Twente uitgekomen in Liverpool. De Tukkers zijn volgens TC Tubantia in gesprek met Nathangelo Markelo. Technisch directeur Jan Streuer hoopt de 21-jarige Nederlands jeugdinternational op huurbasis naar de Grolsch Veste te halen.

Markelo werd opgeleid bij FC Volendam en maakte in 2017 de overstap naar Everton. Het vertrouwen van de Premier League-club in het Nederlandse talent is groot: eerder deze maand zette hij zijn handtekening onder een verbeterd contract tot aan de zomer van 2022. Marcel Brands, director of football van the Toffees, wil dat de Markelo komend seizoen vlieguren gaat maken op het hoogste niveau.

‘Ik wil laten zien dat ik als Nederlander in het buitenland kan doorbreken'

De jongeling speelt zijn wedstrijden doorgaans als rechtsback in Everton Onder-23. Hij kan echter ook centraal in de achterhoede en op het middenveld uit de voeten. Hij maakte reeds zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van Everton, maar wacht nog op zijn eerste minuten in de Premier League. Zijn zestienjarige broer Jahnoah speelt in de jeugdopleiding van Twente.

Streuer is achter de schermen druk bezig om de selectie van trainer Ron Jans rond te krijgen. Hij haalde eerder al Gijs Smal naar Enschede. De linksback komt transfervrij over van Volendam. Wout Brama tekende een nieuw contract en blijft derhalve verbonden aan Twente. De Eredivisie-club hoopt verder op de komst van Karim El Ahmadi, terwijl ook Václav Cerny op weg lijkt naar de Grolsch Veste. De Tsjechische buitenspeler wordt naar verwachting gehuurd van FC Utrecht.