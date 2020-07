Sergiño Dest ontvouwt ambitieuze plannen bij MTV: ‘Daar streef ik naar’

Sergiño Dest hoopt als voetballer een absolute sterrenstatus te verwerven, zo laat hij weten in een interview met MTV. De talentvolle rechtsback van Ajax wordt in het programma Sitdown gevraagd naar zijn toekomstplannen en komt vervolgens met een ambiteus antwoord op de proppen. “Ik hoop over vijf jaar een stuk verder te zijn dan op dit moment.”

Dest beaamt in het gesprek dat hij momenteel ‘goed bezig’ is. Waar hij over vijf jaar staat? “Ik wil groeien, zowel als voetballer als persoon. Ik wil een ster worden”, zo klinkt het. “Ik wil waardering krijgen voor wat ik doe. Daar moet je veel voor laten en voor over hebben. Je moet er hard voor werken, want een ster word je niet zomaar. Daar streef ik naar. Ik heb een team dat mij daarbij helpt.”

De negentienjarige rechtsback brak het afgelopen seizoen door in de hoofdmacht van Ajax. Op jonge leeftijd krijgt hij te maken met hoge inkomsten en naar eigen zeggen gaat hij daar verstandig mee om. “Ik ga heel slim met mijn geld om”, vertelt de Amerikaans international. “Ik geef misschien een tiende van mijn salaris uit, bijna niets dus. Ik ken nog de waarde van geld, maar natuurlijk koop ik soms wel iets als ik het heel leuk vind.”

Dest, die naar verluidt uit is op een zomerse transfer en al maandenlang gelinkt wordt aan Bayern München, is nog woonachtig bij zijn ouders. “Ik heb nog geen huis gekocht”, aldus de back, die zijn ouders op verschillende manieren probeert te helpen. “Mijn ouders mogen altijd aan mijn pinpas komen als ze iets nodig hebben. Dat hoeven ze niet eens te vragen.”