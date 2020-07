RKC verrast met komst Belgisch jeugdinternational én koopoptie

Thierry Lutonda speelt komend seizoen voor RKC Waalwijk. De Eredivisie-club maakt donderdagavond bekend dat de negentienjarige linksback voor een seizoen gehuurd wordt van Anderlecht. In de deal met Anderlecht heeft RKC een optie tot koop bedongen. Na James Efmorfidis en Kostas Lamprou is Lutonda de derde aanwinst van de Brabanders deze transferperiode.

Lutonda speelde in de jeugdopleiding van Standard Luik toen hij in 2014 naar Anderlecht werd gehaald. Hij doorliep bijna alle jeugdelftallen van zowel de club als de nationale ploeg. De 25-voudig jeugdinternational maakte afgelopen seizoen zijn officiële debuut in de hoofdmacht van Anderlecht, toen hij als invaller binnen de lijnen kwam in de thuiswedstrijd tegen KV Oostende (1-2 verlies). Zijn contract bij Anderlecht loopt door tot aan de zomer van 2022.

“We zijn uiteraard erg tevreden met de komst van Thierry, die is gehaald voor de positie van linksback”, vertelt technisch directeur Mo Allach op de clubwebsite. “Een positie die meerdere jaren bij ons RKC Waalwijk dun bezet is geweest. Thierry is een jong talent met drive, energie en potentie. Bij Anderlecht heeft hij een uitstekende jeugdopleiding genoten en heeft hij in diverse nationale jeugdteams gespeeld. We hebben veel vertrouwen in Thierry, waardoor we content zijn dat we met het oog op de toekomst ook een optie tot koop overeen zijn gekomen.''