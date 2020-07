BILD: Ajax maakt werk van Davy Klaassen en bereidt bod voor

Ajax werkt aan de terugkeer van Davy Klaassen, zo meldt BILD donderdag. Volgens de Duitse boulevardkrant gaat directeur voetbalzaken Marc Overmars een bod van acht tot negen miljoen euro uitbrengen op de 27-jarige middenvelder van Werder Bremen. De Bundesliga-club verzekerde zich deze week van lijfsbehoud, maar desondanks zou de Oranje-international open staan voor een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA.

Klaassen wordt in de media al enkele maanden in verband gebracht met een terugkeer naar Ajax. Hij zou gezien worden als de vervanger van Donny van de Beek, die zijn laatste wedstrijd voor de club lijkt te hebben gespeeld. De 23-jarige middenvelder is naar verluidt uit op een vertrek en wordt in verband gebracht met Real Madrid en Manchester United. Overmars werd in gesprek met Ajax TV vorige maand nog gevraagd naar een eventuele terugkeer van Klaassen. Toen gaf hij aan dat het niet aan de orde was: "Het zijn de bekende namen die je hoort. Maar ik denk dat we alles redelijk goed op orde hebben.”

Aad de Mos blikt vooruit: 'Ajax wordt niet zomaar kampioen'

Klaassen verliet Ajax in 2017 als aanvoerder. Hij werd voor 27 miljoen euro overgenomen door Everton. In Engeland kwam de zestienvoudig international geen moment uit de verf. Na het vertrek van Ronald Koeman als manager belandde Klaassen op een zijspoor, waarna hij al na een seizoen vertrok uit Liverpool. Werder Bremen telde 13,5 miljoen euro voor hem neer en bij de Duitse club, waar zijn contract doorloopt tot medio 2022, groeide hij uit tot een van de dragende krachten. In twee seizoenen kwam hij tot 66 wedstrijden en 12 doelpunten in de Bundesliga.

Ajax versterkte zich voor komend seizoen eerder al met de Braziliaanse buitenspeler annex aanvallende middenvelder Antony. De jeugdinternational komt voor maximaal 21,75 miljoen euro over van São Paulo. Overmars slaagde er vorige maand in om Maarten Stekelenburg terug te halen. De ervaren doelman komt transfervrij over van Everton en tekende een contract tot medio 2021. Woensdag berichtten diverse media dat Ajax zijn pijlen heeft gericht op Pierre-Emile Höjbjerg. De 24-jarige middenvelder heeft bij Southampton een contract tot volgend jaar en weigert een nieuwe verbintenis te ondertekenen. Ook Tottenham Hotspur en Everton zouden hem in het vizier hebben.