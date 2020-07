Tweede vrouw dient klacht in over masturberen: aanvaller riskeert celstraf

Farid El Melali heeft zich wederom moeten melden op het politiebureau. De 23-jarige aanvaller van SCO Angers werd begin mei al ondervraagd door agenten op verdenking van exhibitionisme en nu heeft ook een tweede vrouw een klacht ingediend vanwege het masturberen van de Algerijn. Het is onbekend of het incident met de tweede vrouw vóór of na het eerste voorval heeft plaatsgevonden.

De eerste vrouw, de buurvrouw van El Melali, diende een klacht in nadat de aanvaller op een gemeenschappelijke binnenplaats van een aantal woningen aan het masturberen was. De advocate van de speler had destijds in de Franse pers reeds aangegeven dat haar cliënt heeft toegegeven dat hij ongepast gedrag heeft vertoond. "Hij had het op niemand gemunt en was naar niemand agressief", aldus Sandra Chirac-Kollarik.

El Melali was na een ondervraging weer op vrije voeten, maar moet alsnog vrezen voor een fikse (cel)straf. Het parket had bekendgemaakt dat er al eenzelfde soort aanklacht lag voor een vergelijkbaar vergrijp in april. Hetzelfde slachtoffer kon de verdachte toen nog niet identificeren. Nu heeft zich dus een tweede vrouw gemeld met een klacht, maar het is onbekend wanneer dit incident heeft plaatsgevonden.

Woensdag moest El Melali wederom tekst en uitleg geven, waardoor hij die ochtend niet op de training was bij SCO Angers. El Melali hoort later deze zomer zijn straf. Volgens de berichtgeving in Frankrijk riskeert de aanvaller een jaar celstraf en een boete van 15.000 euro. Ook de club kan El Melali nog sancties opleggen. SCO Angers heeft opnieuw laten weten dat het op de hoogte is van de situatie en wacht op de uitspraak van de rechter.