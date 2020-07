‘Ajax dendert door: jongste doelpuntenmaker (16) ooit in beeld’

Ajax blijft speuren naar talent in Denemarken. Waar de Amsterdammers in juni al de zeventienjarige vleugelaanvaller Eskild Munk Dall overnamen van Silkeborg IF, aast de club volgens Holrses Folkeblad nu op Jeppe Kjaer Jensen. De zestienjarige buitenspeler ligt momenteel tot eind 2021 vast bij AC Horsens.

Het talent debuteerde op zijn zestiende verjaardag op het hoogste niveau in Denemarken. Hij geldt als de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Superligaen, het hoogste niveau van Denemarken. Jensen kwam tot dusver tot negen wedstrijden in het eerste van AC Horsens, waarin hij een keer scoorde en drie assists afleverde.

Ajax zou al gesprekken hebben gevoerd met vertegenwoordigers van AC Horsens om een eventuele deal te bewerkstelligen. Mogelijk komt Jensen ook uit de koker van scout John Steen Olsen, die sinds 1995 Scandinavische spelers voor Ajax bekijkt. Dall werd ook lange tijd gevolgd door Olsen. De jongeling liet in juni weten dolblij te zijn met de stap naar Ajax.

"Ik kon het niet geloven. Ik kom namelijk van een heel kleine club, Silkeborg IF. Dat een club als Ajax interesse toonde, is iets heel groots. Ik wil mij zo snel mogelijk thuisvoelen bij mijn nieuwe teamgenoten en trainers. Van daaruit wil ik zoveel mogelijk wedstrijden spelen." Ekstra Bladet omschreef de jonge aanvaller in april als 'een typische speler voor Ajax'.